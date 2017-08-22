Arap Birliği Genel Sekreteri'nden

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, iki devletli çözümün Filistin- İsrail sorunundaki tek çözüm yolu olduğunu vurguladı.

Ebu Gayt, bölgeye düzenleyeceği ziyaret öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mesajda, "İki devletli çözüm hala Filistin-İsrail anlaşmazlığını çözmede tek yoldur. Bu çözümün ihlali, felaket reçetesi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ayrıca, Arap Barış Girişimi'nin de bölünemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Arap barış girişimi bölünemez. Girişimin uygulanması için tek yol, Arap ve İslam alemiyle normal ilişkiler kurulması karşılığında, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve tüm sorunların çözüme ulaştırılmasıdır."

Suudi Arabistan tarafından 2002 yılında sunulan Arap Barış Girişimi, Filistinlilerin, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve dönüş hakkına ulaşmadan Arap ülkelerinin İsrail ile herhangi bir ilişki kurmaması, İsrail'in Golan tepelerinden çekilmesi gibi bazı şartlar öngörüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, göreve geldiği 28 Ağustos tarihinden bu yana İsrail, Ramallah ve Gazze'yi kapsayacak şekilde ilk kez bölgeyi ziyaret edecek.