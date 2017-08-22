Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD ihracat İnternet üzerinden satış
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Arap Birliği Genel Sekreteri'nden "iki devletli çözüm" vurgusu

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, iki devletli çözümün Filistin- İsrail sorunundaki tek çözüm yolu olduğunu vurguladı. Ebu Gayt, bölgeye düzenleyeceği ziyaret öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği...

Arap Birliği Genel Sekreteri'nden

KAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, iki devletli çözümün Filistin- İsrail sorunundaki tek çözüm yolu olduğunu vurguladı.

Ebu Gayt, bölgeye düzenleyeceği ziyaret öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mesajda, "İki devletli çözüm hala Filistin-İsrail anlaşmazlığını çözmede tek yoldur. Bu çözümün ihlali, felaket reçetesi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ayrıca, Arap Barış Girişimi'nin de bölünemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Arap barış girişimi bölünemez. Girişimin uygulanması için tek yol, Arap ve İslam alemiyle normal ilişkiler kurulması karşılığında, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve tüm sorunların çözüme ulaştırılmasıdır."

Suudi Arabistan tarafından 2002 yılında sunulan Arap Barış Girişimi, Filistinlilerin, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve dönüş hakkına ulaşmadan Arap ülkelerinin İsrail ile herhangi bir ilişki kurmaması, İsrail'in Golan tepelerinden çekilmesi gibi bazı şartlar öngörüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, göreve geldiği 28 Ağustos tarihinden bu yana İsrail, Ramallah ve Gazze'yi kapsayacak şekilde ilk kez bölgeyi ziyaret edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arap BirliğiBMEbu GaytGuterres
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5