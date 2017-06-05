Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Arap Birliği'nden üye ülkelere "koordinasyon" çağrısı

- Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: - "Arap ülkeleri arasındaki kopukluğun giderilmesi için üye ülkelerle koordine içinde çalışmaya hazırız"

Arap Birliği'nden üye ülkelere

KAHİRE (AA) - Arap Birliği'nin, Arap ülkeleri arasındaki kopukluğun giderilmesi için üye ülkelerle iş birliği içinde çalışmaya hazır olduğu bildirildi.

Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yayımladığı yazılı açıklamada, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen'in, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesini ve bu çerçevede yaşanan gelişmeleri büyük titizlikle takip ettiklerini belirtti.

Ebu Gayt, "Arap ülkeleri arasındaki kopukluğun, sağlam temeller üzerinde giderilmesi için üye ülkelerle koordine içinde çalışmaya hazırız. Bu, kapsamlı bir şekilde terör ve aşırılıkla mücadele alanındaki kararların ve uzlaşıların uygulanmasının yolunu açacaktır." ifadelerini kullandı.

Arap ülkeleri arasındaki olayların bu duruma gelmesinden üzüntü duyduğunu kaydeden Ebu Gayt, "krizlerin aşılması için öncelikle kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler normal seyrine yeniden dönene kadar Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman arasında 2014 yılında imzalanan Riyad Belgesi'nin uygulanması, ikinci olarak da üye ülkelerin Arap Birliği katılım sözleşmesinde vurgulanan temel prensiplere ve Arap Birliği zirvelerinde alınan tüm kararlara bağlı kalmaları" önerisinde bulundu.

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Arap BirliğiKatarKoordinasyon çağrısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5