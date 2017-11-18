Arap gazeteciler gıda ve sanayi işletmelerini gezdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Ortadoğu ülkelerinden gelen yaklaşık 40 Arap gazeteci, Afyonkarahisar'ın tanıtımına katkı sağlamak için kentteki lokum, sucuk ve mermer işletmelerini gezdi.

Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abdioğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinden gelen gazetecilere mihmandarlık yaptıklarını söyledi.

Abdioğulları, Arap gazetecilere şehrin birçok güzel yönünü gösterdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Ekonomimizi, örf ve adetlerimizi misafirlerimize anlatarak, sanayi ve sağlık alanlarında istişarelerde bulunuyoruz. Arap gazeteci arkadaşlarımıza cennet ülkemizi sevdirerek, Ortadoğu'ya yakınlaşmayı ve ticaretimizi de hızlandırmayı düşünüyoruz. Bu anlamda meslektaşlarımızla tanıştık, karşılıklı görüşmelerimiz de devam edecek."

- "Afyonkarahisar'ı tanıtmaya çalışıyoruz"

Arap Gazetecileri Evi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Etem Gül de Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasında köprü olmak istediklerini ifade etti.

Afyonkarahisar'ın Türkiye'de ziyaret ettikleri ikinci şehir olduğunu vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Allah izin verirse her ay Türkiye'de bir kente gitmek istiyoruz. Buradaki Türk gazetecilerle Arap kardeşlerimize Afyonkarahisar'ı tanıtmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki asıl hedefimiz Afyonkarahisar'ı Ortadoğu'ya tanıtmak ve güzel insanlarımızın nasıl misafirperver olduğunu anlatmaktır. Eğer bir şeyler yapabiliyorsak, bu ülkemiz ve vatanımız içindir."

- "İlk izlenimleri beklentilerinin çok üzerinde"

Gül, derneklerinin yaklaşık 600 üyesi olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'a yaklaşık 40 Arap gazeteciyle geldik. Mısır, Suriye, Ürdün, Libya ve Filistin'den katılım sağlıyoruz. Arap gazetecilerin ilk izlenimleri beklentilerinin çok üzerinde. Afyonkarahisar'ı hiç bilmiyorlardı. Adını dahi hiç duymadıklarını söylüyorlar. Afyonkarahisar'ımız çok muazzam bir şehir ama bir o kadar da Arap ülkelerinde adını duyuramadığı bir yer. Halbuki lokumunu çok seviyorlar. Yine sucuklarımızı aynı şekilde. Bu anlamda Afyonkarahisar'a bir tanıtım sağlayabiliyorsak ne mutlu bize."

Arap gazeteciler, yarın Afyonkarahisar'daki tarihi ve turistik mekanları gezmeye devam edecek.

