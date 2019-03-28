"Arap gençlerin hayat şartları iyileştirilmeli"

TUNUS (AA) - Tunus Ticaret Bakanı Ömer el-Bahi, Arap gençlerin taleplerini karşılamak için hayat şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bahi, başkent Tunus'ta pazar günü yapılacak Arap Birliği Zirvesi'ne hazırlık olarak bakanlar düzeyinde gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısının açılışında konuştu.



Tunuslu Bakan, ekonominin çeşitlendirilmesi, karşılıklı ticaret ve bölgeyi yatırımlarla kalkındırmanın Arap dünyasına, karşılaştığı zorluklara meydan okuma imkanı vereceğini vurguladı.

Bahi, her Arap ülkesinin yıllık en az yüzde 6 büyüme göstermesi gerektiğini ifade ederek, "Arap halklarının refahı ve gençlerin isteklerini karşılamak için hayat şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor." dedi.

Arap Para Fonu'nun (AMF) Eylül 2018 raporunda, Arap ülkelerinde kalkınma oranlarının ortalamasının yüzde 2,3 olduğu kaydedilmişti.