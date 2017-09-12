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Arap-Japon Siyasi Diyaloğu 1. Dışişleri Bakanları Toplantısı

- Mısır Dışişleri Bakanı Şükri: - "Japonya'dan, Arap ülkelerinin İsrail'in nükleer gücüne karşı aldığı tavra benzer ilkeli bir tavır almasını bekliyoruz"

Arap-Japon Siyasi Diyaloğu 1. Dışişleri Bakanları Toplantısı

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Japonya'ya İsrail'in nükleer gücüne karşı tavır alma çağrısında bulundu.

Başkent Kahire'deki Arap-Japon Siyasi Diyaloğu 1. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Şükri, İsrail'in Ortadoğu'da "Nükleer Silahların Yayılmasını Önlenmesi Anlaşması"na imza atmayan ve nükleer programını Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEA) denetimine açmayan tek ülke olduğunu söyledi.

"Japonya'dan, Arap ülkelerinin İsrail'in nükleer gücüne karşı aldığı tavra benzer ilkeli bir tavır almasını bekliyoruz." diyen Şükri, Arap ülkeleri ile İsrail arasında nükleer yükümlülükler konusunda dengesizliğin sürmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Filistin meselesine de değinen Şükri, Arap dünyasının, Filistin-İsrail mücadelesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları ve iki devletli çözüm doğrultusunda çözülmesi konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

Toplantıda söz alan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt ise Japonya'yı Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Ebu'l Gayt, Arap dünyası ile Japonya'nın adalet, barış ve sosyal adalet ilkelerini yansıtan dengeli bir dünya düzeni istediğine işaret etti.

Toplantının kapanış bildirisinde, Arap ülkeleri ile Japonya'nın dışişleri bakanları, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına destek verdi. Bakanlar ayrıca, uluslararası camiaya Kudüs'e yönelik Yahudileştirme faaliyetlerini durdurması için İsrail'e baskı uygulama çağrısı yaptı.

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