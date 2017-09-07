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Arap kadın milletvekillerinden Arakanlı Müslümanlar için çağrı

AMMAN (AA) - "Eşitlik için Arap Kadın Milletvekilleri" ağı, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırımı durdurmak için uluslararası düzeyde acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.Arap ülkelerinden...

Arap kadın milletvekillerinden Arakanlı Müslümanlar için çağrı

AMMAN (AA) - "Eşitlik için Arap Kadın Milletvekilleri" ağı, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırımı durdurmak için uluslararası düzeyde acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Arap ülkelerinden kadın milletvekillerini bir araya getiren oluşumun Ürdün ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar hükümeti ve lideri, Arakan sakinlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda siyasi, ahlaki ve yasal çerçevede üzerine düşeni yapmaya davet edildi.

Müslümanlara yönelik dini ve etnik temelli suçların dünyanın sessizliği nedeniyle her geçen yıl arttığı belirtilen açıklamada, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası topluma Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı soykırımı durdurmak için harekete geçme, suçluları Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılama ve adil çözüme ulaşmak için uluslararası bir konferans gerçekleştirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca yardım kuruluşlarından Arakanlı Müslümanlara el uzatmaları istendi.

- Myanmarlı liderden barış ödülünün geri alınması talebi

"Eşitlik için Arap Kadın Milletvekilleri" ağının başkanı Rula el-Hurub da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmarlı lider Aung San Suu Çii'nin katliamları durdurmak için adım atmaması durumunda 1991 yılında kendisine verilen Nobel Barış Ödüllü'nün geri alınması için talepte bulunacaklarını söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, dün, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 146 bine ulaştığını açıklamıştı.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman sivil hayatını kaybetti.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı tam olarak saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

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