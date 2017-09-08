Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ambulans helikopter bahar yorgunluğu
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Arap milletvekillerinden İsrail'e Arakan tepkisi

- Knesset'teki Arap milletvekilleri, İsrail'in Myanmar ordusuna silah sağlayarak Arakan'daki Müslümanlara uygulanan şiddette pay sahibi olmasını kınadı

Arap milletvekillerinden İsrail'e Arakan tepkisi

KUDÜS (AA) - İsrail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekilleri, Myanmar ordusu ve ona bağlı çetelerin Arakan eyaletindeki Rohingya Müslümanlarını hedef alan saldırılarında oynadığı rolden dolayı İsrail'e tepki gösterdi.

Knesset'te 13 sandalye ile temsil edilen "Ortak Arap Listesi"nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Myanmar ordusuna silah sağlayarak Rohingya Müslümanlarına uygulanan şiddette pay sahibi olması" kınandı.

Açıklamada ayrıca, Myanmar ordusunun Arakan'daki Müslümanlara yönelik saldırıları "etnik temizlik" şeklinde nitelendirildi.

İsrail'deki "Haaretz" gazetesi yazarlarından John Brown önceki gün yayımlanan makalesinde "İsrail'in tüm şiddet ve hak ihlallerine rağmen Myanmar hükümetine silah satmaya devam ettiğini" yazmıştı.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşların bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle ölü sayısı tam olarak saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArakanArap MilletvekilleriIsrailKnessetMyanmar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5