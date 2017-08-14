Arap Öykü ve Roman Kulüpler Birliği kuruldu

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da 10 Arap ülkesinin kayılımıyla "Arap Öykü ve Roman Kulüpler Birliği" kurulduğu açıklandı.

Sudan Öykü Kulübü'nün Arap ve Afrikalı Gençler Meclisi işbirliğiyle Hartum'da düzenlediği buluşmada, ilk "Arap Öykü ve Roman Kulüpler Birliği"nin kurulduğu duyuruldu.

Başkanlığına Kuveytli öykü yazarı Bedr Ebu Rakabe el-Uteybi'nin seçildiği "Arap Öykü ve Roman Kulüpler Birliği"nin hedefinin, "Arap yazarlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek, deneyimleri paylaşmak ve Arap öykü ile romanını geliştirmek" olduğu ifade edildi.

Uteybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birlik ilk toplantısını bugün yaptı. Yarın da tüzüğünü, üyelik şartlarını ve genel hedeflerini açıklayacak." dedi.

Arap Öykü ve Roman Kulüpler Birliği'nin Hartum'daki buluşmaya katılan Sudan, Mısır, Cezayir, Tunus, Kuveyt, Bahreyn, Suriye, Yemen, Çad ve Eritreli üyelerden oluştuğu kaydedildi.



