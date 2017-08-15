Arap Parlamentosu Başkanı Silmi'nin Irak ziyareti

BAĞDAT (AA) - Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi, terör örgütü DEAŞ'ın sadece Irak'a değil tüm Arap ülkelerine zarar verdiğini belirtti.

Silmi, başkent Bağdat'ta, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Arap ve Irak meclisi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için buradayız." dedi.

Irak'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Silmi, tıpkı Irak halkı gibi diğer Arap ülkelerindeki halkların da terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen zafer dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sadece Irak'a zarar vermediğini belirten Silmi, "DEAŞ birçok Arap ülkesine zarar verdi. Böylece, Arap ülkeleri arasında terörle mücadelede ortak hareket etme ve dayanışma anlayışı güçlendi." diye konuştu.

Parlamento Başkanı Silmi, Irak'ın DEAŞ'la mücadelesine diğer Arap ülkelerinin de destek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Irak'ın evlatları, Musul'u ve birkaç şehri DEAŞ'tan geri aldı. Arap ülkeleri ise bu gelişmeye seyirci kalmayıp, Irak askerlerinin yanında yer alarak DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerinin saflarına katıldı."

- "Ziyaret tarihi öneme sahip"

Irak Meclis Başkanı Cuburi de Silmi'nin ziyaretinin önemine değinerek, bunun Irak-Arap ülkeleri ilişkileri açısından dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Cuburi, "Bu ziyaretin bizim için tarihi bir önemi var. Irak meclisi çatısı altında bugün ülkenin gerçekliğini göz önünde bulundurarak, Irak ve Arap dünyasının ilişkilerini konuşuyoruz. Arap ülkeleri, Irak'ın yeniden inşası konusunda bize yardımlarını sunacaklar." dedi.

Irak'ın resmi daveti üzerine başkent Bağdat'a dün gelen Arap Parlamentosu Başkanı Silmi, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile de görüşmüştü.







