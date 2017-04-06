Arap Turizm Örgütü Başkanı Fehaid, Sakarya'da

SAKARYA (AA) - Arap Turizm Birliği Başkanı Dr. Bandar Fahad Al Fehaid ve beraberindeki heyet, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u ziyaret etti.

Fehaid ve beraberindeki heyete, Sakarya'daki yatırım alanları ile turizm, kültürel ve doğal kaynaklar hakkında brifing verildi.

Vali Coş, burada yaptığı açıklamada, Arap misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Arapların kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vali Coş, Sakarya'da 10 binden fazla Suriye ve Irak'tan gelenlerin halkla barış içinde, iç içe yaşadıklarını kaydetti.

Sakarya'ya, Allah'ın verdiği doğa güzelliklerinden hep beraber istifade ettiklerini dile getiren Coş, şöyle konuştu:

"Dost ve kardeş Arap ülkeleri ile ülkemiz ve özellikle Sapanca ilçemizle ilgili iş birliğini geliştirmek, ilimiz turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirilmesi için müşterek projelere ve daha iyi, yakın iş birliğine imza atmak için bir çalışma ve tanışma toplantısı yaptık. İnşallah bundan sonraki görüşme ve çalışmalarımız devam erecek."

Toplantıya, Yemen Turizm Bakanı Muhammed Abdulmecid Kubati, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ile Arap ve Türk yetkililer katıldı.