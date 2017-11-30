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Aras Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Akbaş: - "Aras, Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Kızılırmak, Büyük Menderes, Akarçay, Batı Karadeniz, Burdur, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz, Batı Karadeniz, Fırat-Dicle ve Doğu Akdeniz havzaları olmak üzere toplam 15 havzada taşkın yönetim planlarının hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir" - "Aras Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 2019 yılında tamamlanacak"

Aras Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

KARS (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, Aras, Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Kızılırmak, Büyük Menderes, Akarçay, Batı Karadeniz, Burdur, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz, Batı Karadeniz, Fırat-Dicle ve Doğu Akdeniz havzaları olmak üzere toplam 15 havzada taşkın yönetim planlarının hazırlanması çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi.

Kars'ta Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların katılımıyla "Aras Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Akbaş, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, son 20 yılda yaklaşık 900 taşkın meydana geldiğini söyledi.

Su taşkınlıklarında 666 vatandaşın hayatını kaybettiğini, taşkınlardan kaynaklanan ekonomik kaybın ise 2 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Akbaş, özellikle son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen taşkın ve heyelanların can ve mal kayıplarını arttığına dikkati çekti.

- "Ülkemizin tüm havzalarının Taşkın Yönetim Planları 2021 yılı itibarıyla tamamlanmış olacak"

Akbaş, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce 2011 yılından itibaren taşkın riskinin etkili şekilde yönetilebilmesi için taşkın yönetiminin tüm yönleriyle havza bazında bütüncül bir yaklaşımla ele alındığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla Yeşilırmak ve Antalya havzalarında taşkın yönetim planları tamamlanmış olup, Aras, Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Kızılırmak, Büyük Menderes, Akarçay, Batı Karadeniz, Burdur, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz, Batı Karadeniz, Fırat-Dicle ve Doğu Akdeniz havzaları olmak üzere toplam 15 havzada taşkın yönetim planlarının hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir. Ülkemizin tüm havzalarının taşkın yönetim planları 2021 yılı itibarıyla tamamlanmış olacak."

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü idaresinde yürütülen "Aras Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi"nin 2019 yılında tamamlanacağını aktaran Akbaş, proje kapsamında taşkın riski ön değerlendirmesi yapılarak suyun yayılımı ve derinliğini gösteren "Taşkın Tehlike Haritaları" çıkarılacağını belirtti.

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