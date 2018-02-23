Aras Kargo'dan dijitalleşme ile yüzde 20 büyüme hedefi

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, geçen yılı 1 milyar liranın üzerinde ciroyla tamamlamasının ardından, bu yıl dijitalleşme yatırımları sayesinde yüzde 20 büyüme hedefliyor.

Aras Kargo tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 12 bin çalışan, 4 binden fazla araç ve 29 transfer merkeziyle günde yaklaşık 500 bin gönderi taşıyan şirket, geçen yılı 1 milyar liranın üzerinde ciroyla tamamladı.

Büyüme stratejisini dijitalleşme üzerine kurgulayan şirket, kargo sektöründe e- ticaretin önemli oyuncularından biri olma hedefiyle yönünü sınır ötesi e-ticaret müşterilerine çevirdi.

Bu kapsamda geçen yıl dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Alibaba ile anlaşma imzalayan Aras Kargo, dijitalleşme yatırımları sayesinde 2018'de benzer iş birliklerine devam etmeyi ve yılı yüzde 20 büyümeyle kapatmayı hedefliyor.





- "Akıllı teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, Türkiye'nin en geniş erişim ağına sahip taşımacılık kuruluşlarından biri olduklarını belirterek, "Hedefimiz; geleneksel kargo yönetimini günün değişen koşulları ve müşteri beklentilerine göre en üst seviyeye çıkarmak, ülkemizin yurt içi ve yurt dışındaki ticari potansiyelini en doğru şekilde değerlendirmek." değerlendirmesini yaptı.

Bulduk, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla hayata geçirdikleri yeni proje ve teknolojik uygulamalarla sektördeki öncü konumlarını pekiştirmeye devam ettirdiklerini vurgulayarak, özellikle dijital dönüşüm planları çerçevesinde hem operasyonel hem de iş süreçleri konusunda verimliliklerini artırmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Akıllı teknolojilere ve teknolojik transfer merkezi yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerine dikkati çeken Bulduk, şunları kaydetti:

"Büyüme, verimlilik, karlılık ve rekabet potansiyelimizi artırmayı ve bu doğrultuda 2018'de yüzde 20 büyümeyi planlıyoruz. Büyüme hedeflerimiz ve artan iş hacmimiz doğrultusunda beyaz yakada yaklaşık 80, mavi yakada ise yaklaşık 650 kişilik yeni istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca, e-ticaret sektörünün mevcut büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek için teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarımıza da ara vermeden devam ediyoruz. 2020'ye kadar Ankara, İstanbul'un Anadolu yakası, İzmir ve Bursa gibi büyük illerimizde 30 milyon avro yatırımla 5 büyük teknolojik transfer merkezini daha hizmete sunma planımız var. Böylece kapasite ve verimlilik artışının yanı sıra daha fazla tasarruf sağlayacağız. Daha fazla müşteri memnuniyetini artıran çözümler sunacağız."





- "Zamanında teslimat oranında yüzde 96'ya ulaşmayı hedefliyoruz"





Aras Kargo Genel Müdürü Bulduk, e-ticaret hacminin artış hızına yetişebilmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayabilmek için kargoların zamanında ve en güvenli şekilde teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Aras Kargo olarak, zamanında teslim edilmeyen kargolar konusunda önemli adımlar attıklarını aktaran Bulduk, "El Terminali'nden GPS ile yaptığımız kurye takibiyle adreste işlem yapma oranında bir ayda yüzde 10 artış sağladık. Kısa sürede yakalanan bu başarı oranını daha da geliştirerek zamanında teslimat oranında yüzde 96'ya ulaşmayı hedefliyoruz. Dünya üzerinde hiçbir kargo şirketi bu oranı yüzde 100 yapamıyor." ifadelerini kullandı.

Bulduk, harita üzerinden "Kargom Nerede" uygulamasını devreye alarak, sektörde bir ilki daha gerçekleştirmeyi planladıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz bu sistem sayesinde ister cep telefonlarından, ister bilgisayardan sadece Kargo Takip Numarası girerek gönderinin dağıtıma çıkışından, teslimine kadar olan süreci harita üzerinden daha detaylı takip edebilecek. Bu projelerimize ek olarak kargo araçlarında Kara Kutu diye adlandırdığımız gelişmiş araç takip sistemiyle kurye sürüş tekniklerini geliştirerek, doğa dostu vizyonumuzla karbon salınımını daha da azaltmayı amaçlıyoruz. Tüm operasyonel dijital süreçler, kargonun zamanında tesliminin yanı sıra, sürücünün vitesi geç değiştirmesinden lastik havasına, motor arızasına kadar tüm bilgileri bize verecek. Bu yıl ayrıca, sektörümüzde dünyada bir ilki gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Operasyonel süreçlerimizin tümünü kısa süre içinde bir kurumsal kaynak planlama (ERP) üzerinden yönetmeye de başlayacağız."

