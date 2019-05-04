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Aras Kargo'ya bir ödül de sosyal medyadan

- Social Media Awards Turkey 2019'da Veri Analitiği kategorisinde en iyi kargo şirketi Aras Kargo oldu

Aras Kargo'ya bir ödül de sosyal medyadan
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İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği "Social Media Awards Turkey 2019"da Veri Analitiği kategorisinde en iyi kargo şirketi seçildi.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, 50'den fazla sektörde toplam 33 bin sosyal medya hesabının performansının ölçümlendiği Veri Analitiği kategorisinde şirket, yapılan değerlendirmeler sonucu sektörünün en iyisi oldu.

Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards Turkey 2019’da ödülleri sahiplerini buldu.

Aras Kargo, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2019'da Veri Analitiği kategorisinde en iyi kargo şirketi seçilerek aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle üçüncü kez gerçekleştirilen yarışmada kazananlar, BoomSonar’ın sosyal medya marka ölçümleme ve puanlama sistemi SocialBrands’in veri analitiği yöntemiyle belirleniyor. Tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performansları veriye dayalı olarak ölçülüyor.

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