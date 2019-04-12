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Araştırma sektörü 22. kez buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) düzenlediği 22. Araştırma Zirvesi yapıldı.TÜAD'dan yapılan açıklamaya göre, "An'lamak" ana temasıyla düzenlenen 22. Araştırma Zirvesi; reklam, araştırma,...

Araştırma sektörü 22. kez buluştu
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) düzenlediği 22. Araştırma Zirvesi yapıldı.

TÜAD'dan yapılan açıklamaya göre, "An'lamak" ana temasıyla düzenlenen 22. Araştırma Zirvesi; reklam, araştırma, medya, pazarlama, marka, akademi ve iletişim dünyasının profesyonellerini bir araya getirdi.

22. Araştırma Zirvesi’nin odağında bu yıl, tüketiciyi anlamak, anlayıp içselleştirmek ve hızlı reaksiyon vermek oldu.

Moderatörlüğünü gazeteci, yazar ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatoş Karahasan’ın yaptığı Zirve’nin ilk günü, TÜAD Başkanı Handan Esmer’in açılış konuşması ile başladı. Esmer'in konuşmasının ardından şair ve yazar Ahmet Ümit konuşma yaptı.

ThinkNeuro Üst Yöneticisi (CEO) Yener Girişken de "Tüketiciyi Anlamanın Bilinçdışı Kodları" başlıklı sunumu ile yaratıcılığın teknolojiyle buluşmasının tüketiciyi anlamaya nasıl yardımcı olduğunu katılımcılara aktardı.

Araştırma Zirvesi bu yıl İhtiyaç Haritası platformunun kurucusu olan oyuncu Mert Fırat’ı da ağırladı. Fırat, İhtiyaç Haritası platformu için yapılan sosyal algı araştırmasının sonuçlarını Sia Insight’ın Kurucu Ortaklarından Nurdan Pak ile birlikte anlattı.

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