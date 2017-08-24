Arazi kavgası cinayetle sonuçlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Gürçam Mahallesi'nde aralarında arazi ve yol ile ilgili husumet bulunduğu öğrenilen Fahrettin Çağlayan ile Fahrettin Demiral arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağlayan, evinde bulunan ruhsatsız av tüfeğini alarak olay yerine geri döndü. Demiral'a ateş eden ve dizinden yaralayan Çağlayan, ardından motosikletle olay yerinden kaçtı.

Görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Demiral'ın kan kaybına bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Demiral'ın cesedi savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çağlayan ise jandarma ekipleri tarafından Korubaşı Mahallesi yakınlarında motosikletiyle seyir halindeyken yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Çağlayan, tutuklandı.