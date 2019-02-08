Arçelik 3’üncü kez FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Londra Borsası bünyesindeki küresel endeks ve veri sağlayıcısı FTSE Russell tarafından güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi’ne 3.kez girerek önemli bir başarıya imza attı.

Arçelik açıklamasına göre, sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte öncü çalışmalar yürüten Arçelik, Londra Borsası'na bağlı önde gelen küresel endeks ve veri sağlayıcısı FTSE Russell'ın hayata geçirdiği FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde bir kez daha yer almaya hak kazandı.



FTSE4Good, sorumlu yatırım yapmaya önem veren kurumların kaynak olarak aldıkları dünya çapında önemli endeks serilerinden biri olarak kabul görüyor. Finansal kurumların, yatırım kararları içerisine çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini almalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen endeks, kurumların bu kriterlerde gösterdikleri performansı değerlendiriyor.





- "Sosyal ve yönetsel alanlardaki güçlü uygulamalarımızın bir göstergesi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, uluslararası yatırımcıların karar süreçlerinde, şirketlerin "sürdürülebilirlik" karnelerini titizlikle incelediğini belirtti.

Bulgurlu, "Dünyaya ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, stratejimizin ve iş modelimizin odağına koyduğumuz 'sürdürülebilirlik' alanında önemli adımlar atıyoruz. BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan 50 şirketten biri olarak FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne tekrar seçilmemizi çevresel, sosyal ve yönetsel alanlardaki güçlü uygulamalarımızın bir göstergesi olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil teknolojiyi benimseyen, döngüsel ekonomi alanında çözümler üreten ve kaynak verimliliğinde fark yaratan şirketlerin gelecekte dönüşümün liderleri olacağını ifade eden Bulgurlu, "Biz de 'Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın' vizyonundan yola çıkarak, yeni fırsatları araştırmaya, dünyamız için daha fazla iş birliği, yatırım ve inovasyon gerçekleştirmeye, daha fazla hanede dönüşüm sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



