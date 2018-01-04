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Arçelik AŞ'den "Tek Tuş" teknolojisi

-"Tek Tuş"la sipariş sistemi ile çamaşır makineleri, OMO deterjan siparişi vererek ürünün eve teslim edilmesini sağlıyor

Arçelik AŞ'den

İSTANBUL (AA) - Arçelik AŞ'nin Unilever işbirliğinde Temmuz 2017’de hayata geçirdiği, çamaşır makinelerinde tek tuşla OMO deterjan siparişi teknolojisi, modern çağın hızlı temposunda hayatı kolaylaştıran bir çözüm sunuyor.

Arçelik AŞ açıklamasına göre, "Tek Tuş"la sipariş sistemi ile çamaşır makineleri, OMO deterjan siparişi vererek ürünün eve teslim edilmesini sağlıyor.

Tek tuşla sipariş sisteminde, bu konuda özel eğitimli uzmanlar tarafından çamaşır makinesine monte edilen cihaz aracılığıyla müşterinin teslimat ve sipariş bilgileri alınıyor.

Böylece kullanıcılar, rutin ihtiyaçları için ek bir zaman harcamadan ve karmaşık sipariş süreçleriyle uğraşmadan deterjanın kapılarına kadar ulaşmasını sağlayabiliyor.

Arçelik AŞ'nin Türkiye’de bir ilke imza atarak İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli, Adana, Ankara, Gaziantep illerinde hayata geçirdiği proje, tüketicilerin alışkanlıkları değiştirerek yepyeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları 8-12 kg arası Arçelik ve Beko çamaşır makinelerinde OMO deterjan siparişi vermeyi sağlayan "Tek Tuş" teknolojisiyle kolay, hızlı ve akıllı sipariş imkanı getirdiklerini belirtti.

Unilever’le uzun yıllara dayanan iş birliğini bu yeni projeyle bir adım öteye taşıdıklarını dile getiren Dinçer, "Kurulum yapılan müşterilerimizin yüzde 95’i Tek Tuş’u hemen kullanmaya başladı. Kısa sürede 1015 adet OMO deterjan siparişi alındı. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Antalya bu teknolojiye en hızlı adapte olan illerimiz oldu. Bu projede öne çıkan bir diğer unsur da sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayan sıvı deterjan tercihlerindeki kullanım artışı oldu. Müşterilerimizin yüzde 20’si birden fazla deterjan siparişi verirken, yüzde 60'ı sıvı, yüzde 40'ı da toz deterjan tercih etti" ifadelerini kullandı.

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