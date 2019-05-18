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Arçelik AutoDose teknolojisinde indirim fırsatı

- Arçelik, AutoDose akıllı ölçüm teknolojisine sahip bulaşık makinesini mayıs sonuna kadar 200 TL indirimle tüketicilerle buluşturuyor

Arçelik AutoDose teknolojisinde indirim fırsatı
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İSTANBUL (AA) - Arçelik, akıllı ölçüm teknolojisiyle Türkiye’de bir ilk ve tek olma özelliği taşıyan AutoDose bulaşık makinesini mayıs sonuna kadar indirimli fiyattan tüketiciye sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği teknolojilerle tüketicilerinin hayatını kolaylaştıran Arçelik, AutoDose akıllı ölçüm teknolojisine sahip bulaşık makinesini mayıs sonuna kadar 200 TL indirimle 2 bin 444 TL’den tüketicilerle buluşturuyor.

Arçelik 6566 I AutoDose bulaşık makinesi, seçilen programa göre bulaşıklar için ideal sıvı deterjan miktarını ayarlıyor. 360 ml kapasiteye sahip özel deterjan haznesi sayesinde tek dolumla bir aya varan kullanımla pratiklik ve tasarruf sağlayan ürün, Türkiye’de tek olma özelliği taşıyor. Arçelik AutoDose akıllı ölçüm teknolojisi, kısa programlarda da deterjan kalıntısı bırakmıyor.

Doğal kaynakları ve zamanı en verimli şekilde kullanan Prosmart İnverter motor teknolojisi, aynı zamanda kir sökme işlemi sırasında yüksek basınç, durulama sırasında ise düşük basınç uygulayarak, elde yıkama hassasiyetine ve en etkili performansa ulaşıyor.

Daha sessiz ve tasarruflu yıkama sağlayan 6566 I, ileri teknolojiye sahip otomatik programı ile sensörler yardımıyla bulaşıkların kirlilik seviyesini analiz ediyor, buna göre yıkama suyu sıcaklığı ve yıkama süresi otomatik olarak belirleniyor. Bu sayede enerji, su ve zamandan tasarruf edilirken, en doğru yıkama ile temiz bulaşıklara sahip olunması sağlanıyor.

HomeWhiz teknolojisi ile akıllı ev teknolojilerinde yeni bir dönem başlatan Arçelik’in yeni ürünü akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden kontrol edilebiliyor.


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