Arçelik buluşçularından hayatı kolaylaştıran teknolojiler

İSTANBUL (AA) - Arçelik, bu yıl 20’ncisini düzenlediği "Buluş Günü"nde geliştirdikleri ürün ve teknolojilerle tüketicinin hayatını kolaylaştıran ve değer yaratan 600 buluşçusuna ödül verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Ar-Ge ve inovasyon alanında başarılı projelerden ortaya çıkan buluşçuları bu yıl da ödüllendirdi. Divan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen 20’nci Buluş Günü’nde 600 Arçelik buluşçusuna ödülleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Arçelik’in 145’ten fazla ülkede faaliyet gösteren başarılı bir şirket olmasında köklü Ar-Ge mirasımızın büyük bir payı bulunuyor. 30 yıla yakın Ar-Ge geçmişimizle tüketicilerimizi ilkler ve enlerle buluşturuyoruz. Arçelik’in başarılarının arkasında işlerini aşkla yapan buluşçularımız var, onların bu çabaları tüketicilerimizin markalarımıza olan sarsılmaz güveni ve sevgisi olarak bizlere geri dönüyor. Şirketimizin gururu buluşçu arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.





- "Ülkemizden yurt dışına yapılan her üç patent başvurusunda Arçelik imzası"





Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu ise şirketin Ar-Ge alanında bu yıl gösterdiği başarılara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Arçelik olarak sürekli yeniliğin peşinden koşuyoruz, en güçlü olduğumuz alanların başında inovasyon ve Ar-Ge geliyor. Ülkemizden yurt dışına yapılan her üç patent başvurusunda Arçelik çalışanlarının imzası var. Bu alandaki en prestijli kuruluş olan Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün en çok uluslararası patent başvurusu yapan şirket sıralamasında bu yıl 3 sıra daha yukarı çıkarak 71’inci sıraya yükseldik. İlk 100’deki tek Türk şirketiyiz. İngiltere, ABD, Tayvan, Portekiz ve Türkiye’deki toplam 14 Ar-Ge merkezimizle global bir Ar-Ge ekosistemini yönetiyoruz. Uluslararası tecrübemizin ve birikimimizin yanı sıra İpek Yolu üzerine yayılmış üretim tesislerimiz ve alanında uzman bin 300 Ar-Ge çalışanımızla müşterilerimizin yaşamlarına değer katmaya devam edeceğiz.”

Buluş Günü’nde karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun yaptığı “Çizginin Sahne Arkası” başlıklı sunum büyük beğeni topladı.





- Yılın Buluşları





Yılın buluşçusu özel ödülünün sahibi bu yıl alınan patentlerin birçoğunda katkısı bulunan Ar-Ge Temizleme Teknolojileri Bölümü'nden kıdemli uzman Yusuf Koç oldu. Şu ana kadar toplam 71 patent başvurusu bulunan 33 yaşındaki Koç, “İnsanlar için faydalı ürünler yapmayı ve onların yaşamını kolaylaştırmayı seviyorum. Ar-Ge’de çalıştığım için çok mutluyum. Mühendislik becerilerinizi kullanıp, geliştirirken bir yandan da insanların hayatına dokunabiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Nazlı Ecem Çoker, yılın buluşu ödülünü alan patentlerde imzası bulunan mühendislerden biri. Toplam 10 patenti bulunan makine mühendisi Çoker, Merkez Ar-Ge Dijital Modelleme ve Yapısal Tasarım bölümünde Proje Mühendisi olarak görev yapıyor. Çoker, “Makine mühendisliği okurken yeni fikirler geliştirmeye ve ürün tasarlamaya ilgimden dolayı Ar-Ge alanında çalışmaya karar verdim. Bir fikrin ortaya çıkışı ve ürüne dönüşmesine kadarki gelişiminde yer almak beni mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın buluşu ödülüne layık görülen patent başvuruları ise şöyle:

"Gardırop tipi buzdolabı yeni Hareketli Ara Bölme patenti, gardırop tipi buzdolapları için tasarlanan Hareketli Ara Bölme, kullanım alanını artırırken, maliyeti düşürüyor, montajı kolay olan hareketli ara bölme etkin sızdırmazlık sağladığından enerji verimliliğine katkı yapıyor. Yıkama performansını iyileştiren Bulaşık Makinesi (Corner Wash) patenti, bulaşık makinesinde köşelere ulaşarak temizleme performansını artıran inovatif pervane sistemlerinden oluşuyor. Suyu sadece bulaşıklara yönlendiriyor. Böylece su tasarrufu sağlıyor ve makine daha sessiz çalışıyor. Çamaşır makineleri için sıvı deterjan dozajlama patenti, makine, suyun dinamik enerjisinden faydalanarak otomatik sıvı deterjan dozajlaması yapıyor. Maliyet etkin bir çözüm sunan dozajlama mekanizması elektrik kullanmadığından aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlıyor."





- Ödül alan Arçelik buluşçularının 95’i kadın çalışanlar





Ödül alan Arçelik buluşçularından 95’ini kadın çalışanlar oluşturuyor. En çok patenti olan kadın çalışanlar Hasret Gürsoy, Sena Davaslıgil, Zehra Ülger, Aslı Saime Kayıhan özel ödüle layık görüldü.

Bu yıl ilk kez “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü” de verildi. Arçelik Eskişehir Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Tesisi ve Buzdolabı İşletmesi’nden çıkan atıkların geri dönüştürülüp plastik içinde dolgu maddesi olarak kullanılmasıyla çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunan ve maliyet avantajı sağlayan Orkun Kaymakçı, Mustafa Sezer ve Aydın Dirican bu ödülün sahibi oldu.





- 20 yıllık Buluş Günü hikayesi





Arçelik Ar-Ge çalışanları 2017 yılında 400’e yakın buluşa imza attı. 20 yılda 2 bin 500 buluşçu 3 bin 300’e yakın buluşuyla patent aldı. Arçelik’in ilk patenti ise çok daha eskilere, 1970’li yıllara dayanıyor. Şanzımanlı çamaşır makinesi için alınan ilk patentten sonra Arçelik, tüketicisinin hayatında fark yaratan pek çok patent tescil ettirdi.

Bunlardan biri de geleneksel pişirme yöntemlerinden esinlenerek Türk kahvesi hazırlayan ilk Türk Kahve Makinesi patenti oldu. Arçelik sadece Türk kahve makinesi için bugüne kadar 50 patent başvurusu yaptı.

Arçelik buluşçuları, evde modüler soğutma sistemlerine öncülük eden, küçük mutfaklarda yerden kazandıran Split buzdolabından, kötü koku giderme programlı bulaşık makinesine, buzdolabında saklanan sebze ve meyvelerin vitamin değerlerini koruyan mavi ışık teknolojisinden, et ve balığın tazeliğini ölçen teknolojiye kadar fark yaratan pek çok ürün geliştirdi.