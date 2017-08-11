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Arçelik dondurucular indirimli fiyatlarla sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Arçelik, tek tuşla ister dondurucu ister soğutucu olarak kullanılan joker özelliğine sahip derin dondurucuları tüketicilerin beğenisine sunuyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, teknolojik üstünlüğü ile yiyecekleri...

Arçelik dondurucular indirimli fiyatlarla sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Arçelik, tek tuşla ister dondurucu ister soğutucu olarak kullanılan joker özelliğine sahip derin dondurucuları tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, teknolojik üstünlüğü ile yiyecekleri uzun süre taze tutan yeni ürünlerini avantajlı seçeneklerle sunuyor. Tek tuşla ister dondurucu ister soğutucu olarak kullanılan joker özelliğine sahip derin dondurucular Arçelik bayilerinde indirimli fiyatlarla satılıyor.

Arçelik 2071 DY joker özellikli dikey derin dondurucu, 290 litrelik iç hacmi, 5 çekmece ve 2 bölmesiyle geniş bir kullanım alanı sunuyor. Daha hızlı ve dengeli soğutma konusunda uzman olan "No Frost" dondurucu, A+ enerji sınıfında bulunuyor ve dokunmatik ekranı sayesinde kolay kullanım imkanına sahip. Teknolojisiyle sıcaklık değişimine duyarlı olan yeni derin dondurucu, elektrik kesintilerini kaydederek tüketiciyi bilgilendiriyor.

2315 A+ D üstten kapaklı joker özellikli derin dondurucu, 315 litrelik iç hacmi, yiyecek saklama sepetleri ve dondurucu bölme seperatörleri ile dikkat çekiyor. A+ enerji sınıfında yer alan ürünün ayarlanabilir termostatı, iç aydınlatması ve kapak kilidi bulunuyor.

2104 A+ D üstten kapaklı derin dondurucu ise 103 litrelik iç hacmi, ayarlanabilir termostatı ve yiyecek saklama sepeti ile öne çıkıyor. A+ enerji sınıfında yer alan ürün tasarruf sağlıyor.



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