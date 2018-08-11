Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon Murat Baydar gümrük vergileri AB sanayi üretimi
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile önlenecek
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile...
Bilişim kampı buluşturacak
Bilişim kampı buluşturacak
Her şey dahil tepkisi
Herşey dahil tepkisi
e-ihracat atağı
e-ihracat atağı
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi

Arçelik Garage’dan akıllı ev çözümlerine yönelik yeni girişimlere destek

- “BİGG” ile yeni girişimler, Arçelik’in teknik ve sektörel bilgi birikiminden faydalanmanın yanı sıra TÜBİTAK’tan karşılıksız olarak 150 bin TL’ye kadar destek alma şansı buluyor

Arçelik Garage’dan akıllı ev çözümlerine yönelik yeni girişimlere destek

İSTANBUL (AA) - Donanım odaklı kurumsal hızlandırma programı “BİGG” ile yeni girişimler, Arçelik’in teknik ve sektörel bilgi birikiminden faydalanmanın yanı sıra TÜBİTAK’tan karşılıksız olarak 150 bin TL’ye kadar destek alma şansı buluyor.

Şirketten yapılan açıkmaya göre, TÜBİTAK’ın, "Yenilik ve Girişimcilik Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı" TÜBİTAK ve Arçelik-Garage iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Donanım odaklı kurumsal hızlandırma programı olan “BİGG Arçelik Garage” ile yeni girişimler, Arçelik’in teknik ve sektörel bilgi birikiminden faydalanma ve TÜBİTAK’ tan karşılıksız olarak 150 bin TL’ye kadar destek alma fırsatı buluyor.

Ücretsiz olarak hayata geçirilen bu program kapsamında katılımcılar, Arçelik uzmanlarından mentorluk desteği, Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge merkezi Garage’da 5 bin TL’ye kadar prototip üretim hakkı, 3 günlük temel girişimcilik kampına katılma fırsatı kazanıyor ve program partnerlerinden iş modeli mentorluğu alabiliyor.

1 ay süren programı başarıyla tamamlayan girişimcilere, TÜBİTAK BİGG programının 2. aşamasına seçilmeleri halinde 150 bin TL’ye kadar karşılıksız maddi destek imkanı sunuluyor.

Başvuru için "www.arcelikgarage.com/bigg" adresi ziyaret edilebiliyor. Bu arada, "BİGG Arçelik Garage” programına, lisans programlarından bir yıl içinde mezun olacak öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra lisans ya da doktora programlarını en fazla 10 yıl önce tamamlamış bireyler herhangi bir sektör kısıtlaması olmadan başvurabiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArçelikGarageTÜBİTAK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5