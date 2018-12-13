Arçelik, Marka Konferansı'nda tasarım öyküleri ile ilham verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen ev teknolojileri markası Arçelik, sponsoru olduğu Marka Konferansı'nda "Malzemeden İlham Alan Tasarımların Hikayesi" oturumuna ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, iş dünyasının fikir platformu Marka Konferansı’nın en ilgiyle izlenen oturumlarından birinin ev sahipliğini üstlendi. Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü Serdal Korkut Avcı ve moda tasarımcıları Ezra-Tuba Çetin kardeşlerin katılımıyla gerçekleşen "Malzemeden İlham Alan Tasarımların Hikayesi" adlı oturum, hologram teknolojisinin kullanıldığı etkileyici bir sahne şovuyla başladı.

Arçelik’in sevilen karakterleri Çelik ve Çeliknaz’ı sahneye taşıyan gösteride, karbon fiberin teknolojiyle ürüne dönüşme hikayesi canlandırıldı.

Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü Serdal Korkut Avcı, markanın doğadan ilham alarak tüketici ihtiyaçlarına göre tasarladığı karbon fiber buzdolabının hikayesini anlattı.

Avcı, bugünün tüketicisinin beklentilerini tanımlarken, "Kullanıcılar yenilik, sadelik, özgünlük arıyor, içinde hislerine dokunacak malzemelerin kullanıldığı, güncel estetik anlayışı ile yoğrulmuş ürünlere sahip olmak istiyor. Kolay anlaşılabilir ve kullanımı kolay bir teknoloji ile hayatına anlam katan ürünleri tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Karbon fiber buzdolabını tasarlarken de bu beklentilerden yola çıktıklarını belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Biz Arçelik olarak çok güçlü bir söyleme sahibiz, 'Yeniliği aşk ile tasarlayan marka…' Teknoloji kadar, estetik ve hislere dokunacak malzemeler bu anlamda bizim için çok önemli. Karbon fiber, çok özel bir malzeme. Teknik ve görsel özellikleri, dayanıklılık, kuvvet, estetik. Özel hissettiriyor. Karbon fiberin dayanıklılığı, teknoloji algısı ve elmasın eşsizliğini temsil eden form ile ahşap malzemenin sıcaklığını bir araya getirdik. Şık tasarıma sahip bu ürün, ileri ürün teknolojisi ve uzun ömrü ile de çevreye duyarlı olduğunun mesajını veriyor. 25 yıllık bir garanti sözü ile sektörümüzde bir ilki temsil ediyor."

Avcı, geleceğin teknoloji ve tasarım trendlerini anlatırken, "Teknolojik değişim ve dijitalleşme, değerlerin veriler üzerine kurgulandığı ve kurgulanacağı bir dünya sürüklüyor yaşamı... Yapabileceklerimiz hayal ettiklerimiz ile sınırlı." değerlendirmesinde bulundu.





- Arçelik diamond buzdolabından ilham alınarak tasarlanan giyilebilir teknoloji





Giyilebilir teknolojinin öncüsü, moda tasarımcıları Ezra-Tuba Çetin de karbon fiber buzdolabından ilham alarak tasarladıkları kıyafetin hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Moda tasarımcısı Ezra Çetin, tasarladıkları giyilebilir teknolojiyi şöyle anlattı:

"Tasarımı yaparken malzemenin zenginliğinin yanı sıra tasarımın gücü çok etkileyiciydi. Black Diamond’dan yola çıkarak buzdolabının kapağını açınca gördüğünüz ürünün ömrünü uzatan mavi ışık, bizim için elbisenin tamamlayıcısı oldu. Tasarımımızda hareket ederek form değiştiren parçalar yer değiştirdiğinde mavi ışığı görüyorsunuz."

Ezra-Tuba Çetin’in Arçelik diamond buzdolabından ilham alarak tasarladığı giyilebilir teknoloji, konferansta büyük ilgi gördü.

Moda tasarımcısı Tuba Çetin, "Doğanın ve teknolojinin ilkelerini kaynaştırmalıyız. Arçelik 'Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın' vizyonuyla, hem ürünlerinde hem de üretim süreçlerinde enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanıyor, geri dönüşüme büyük önem vererek bize bu konuda da ilham kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

Arçelik, sektöründe kendi geri dönüşüm tesislerine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

Konferansta, şirketin, geri dönüştürülen pet şişeler kullanarak ürettiği çamaşır makinesi kazanlarıyla bir yılda 25 milyon pet şişenin dönüşümüne katkı sağlayacağı da anlatıldı.