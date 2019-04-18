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Arçelik’ten 30 gün iade garantili kurutucular

- Tüm kurutma makinesi modelleri 30 gün koşulsuz iade garantisi ile Arçelik yetkili satıcılarında 1-30 Nisan tarihleri arasında tüketicileri bekliyor

Arçelik’ten 30 gün iade garantili kurutucular
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İSTANBUL (AA) – Arçelik, 1-30 Nisan tarihleri arasında tüm kurutma makinesi modellerinde başlattığı 30 gün içinde koşulsuz para iadesi kampanyasıyla verimli ve yüksek performanslı kurutma vaat ediyor.

Arçelik açıklamasına göre, tüm kurutma makinesi modelleri 30 gün koşulsuz iade garantisi ile Arçelik yetkili satıcılarında 1-30 Nisan tarihleri arasında tüketicileri bekliyor.

Arçelik kurutma makineleri, çamaşırları açık havanın oluşturabileceği toz, kötü koku ve polenlerden koruyarak tertemiz kurutuyor. Çamaşırları asma ve toplama için bekleme derdine son vererek zamanı tüketiciye bırakıyor. Evin içerisinde çamaşırların asıldığı alan kullanıma açılırken, dağınıklık ortadan kalkıyor, evdeki nem dengesi korunuyor. Kurutma makinesi ile kuruyan çamaşırlar daha kolay ütülenirken, enerjiden tasarruf elde ediliyor.

Açıklamaya göre ayrıca ProScent koku teknolojisine sahip kurutma makineleri, 3 farklı koku kapsülü sayesinde çamaşırlara istenilen kokuyu veriyor. Yorgan programı, yıkaması ve kuruması zor olan çift kişilik elyaf yorganları başarılı bir şekilde kurutuyor.

Kırışık önleme özelliği kurutma işlemi bittikten sonra, çamaşırların makineden boşaltılamaması durumunda, otomatik olarak 2 saat boyunca belirli periyotlarla kırışık azaltma hareketi yapılmasını sağlıyor. Bebeği olan veya daha fazla hijyen isteyen tüketicilere yönelik ise yüksek sıcaklıkta daha uzun süre kurutma yapan özel hijyen programı bulunuyor. Arçelik kurutma makinelerinin özel ikili filtresi sayesinde temizliğinin 6 ayda bir kez yapılması yeterli oluyor.

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