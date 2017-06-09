Ardahan balı tescillendi

ARDAHAN (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Ardahan çiçek balı" için 4 yıl önce yapılan patent başvurusunu kabul etti.

Ardahan Vali İbrahim Özefe, düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, süreci sabırsızlıkla beklediklerini, bugün belgeyi almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kentteki arıcılık için çok güzel bir çalışmanın sonucunu aldıklarını belirten Özefe, "Balımız için coğrafi işaret belgemizi aldık. Bu bilinen bir olgunun hak edilmiş tescili. Ardahan, 2 bine yakın değişik bitki türünün yanında arıcılık için çok önemli bir potansiyele sahip. Biz bunu biliyoruz, kamuoyu da bunu büyük bir ölçüde biliyor. Posof ilçemizi zaten başlı başına ayrı bir havza olarak değerlendiriyoruz. Ardahan balı ve arısı özellikli ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bunu da resmi olarak tescil etmiş olduk." ifadesini kullandı.

- Ardahan yılda 700 ton bal üretiyor

Özefe, Ardahan'ın yıllık yaklaşık 700 ton bal üretimi ile önemli bir noktada olduğunu, bunu artırmak için de gerekli gayret ve çabayı gösterdiklerini dile getirerek, belgenin hem bölgeye hem de Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da Ardahan balının bundan sonra çok daha kolay pazar bulacağına inandığını söyledi.

Bundan sonra büyük şirketlerin Ardahan çiçek balını talep edebileceğini belirten Evliyaoğlu, "Çünkü markası var. Önemli bir adım. Patent verilir verilmez hemen tepkiler aldık. Yankısı hemen oldu. Bundan sonra artık markalı bir bal mevcut. Dolayısıyla çok kolay pazar bulacak. Organik bir üretim artık piyasada olacak. Sonuç itibariyle marka tescilli bir bal, tabii ki herkes bunu talep edebilecek." diye konuştu.