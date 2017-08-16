Ardahan Valisi Bilmez çiftçilerle tarlada hasat yaptı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, çiftçilerle tarlada hasat yaptı.

Vali Bilmez, köylülerin sorunlarını dinlemek için kent merkezine bağlı Sulakyurt köyünde çiftçilik yapan Fariz Çiçek'in tarlasına gitti.

Çiçek'in yanı sıra tarlada çalışan diğer çiftçilerle hasat çalışmalarına katılan Bilmez, bir süre tırmıkla arpa saplarını toplayıp, saman yapılması için patosa attı.

Bu sezon yapılan hasat hakkında çalışanlardan bilgi alan Bilmez, çiftçilerle, tarlaya serilen kilim üzerine kurulan sofrada oturdu. Burada ikram edilen soğuk içeceği içip, kavun ve karpuz yiyen Bilmez, çiftçilerle sohbet edip, sorunlarını dinledi.

AA muhabirine açıklama yapan Vali Bilmez, hasat dönemi nedeniyle en yoğun günlerini yaşayan Ardahanlı çiftçilerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.

Bilmez, "Rabb'im çiftçimize bol, bereketli kazançlar nasip etsin. Bölgemizin mevsim koşullarının yanı sıra burada hayvancılık ve tarım yapmak diğer bölgelerimize göre daha zor. Onun için buradaki insanımız daha ciddi çaba, emek sarf etmek ve uzun kış hazırlığını daha ciddi yapmak durumunda." dedi.

Çiftçi Çiçek de Bilmez'in ziyareti dolayısıyla mutluluk duyduklarını anlatarak, "Gururlandık, valimizin bizzat yanımızda olması bizi sevindirdi. Birbirimize bazı sorular sorduk, güzel bir ortam oldu. Kendisine teşekkür ederiz, her zaman bekleriz." ifadelerini kullandı.

Bilmez, çalışanlarla sohbet ettikten sonra tarladan ayrıldı.