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Ardahan'da kuduz vakası

- Hanak ilçesinde kuduz vakası tespit edilmesi sebebiyle ilçe merkezi ve 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı - İlçe merkezi ve 3 köydeki 300 kedi ve köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Ardahan'da kuduz vakası

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Hanak ilçesinde tespit edilen kuduz vakası yüzünden ilçe merkezi ile 3 köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hanak ilçesine bağlı Sevimli köyünde bir köpekte kuduz vakasının tespit edildiğini söyledi.

Bu nedenle söz konusu köyün yanı sıra tedbir amaçlı olarak ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Börk ve Binbaşak köylerinin de karantinaya alındığını aktaran Şişman, olaya ilişkin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Şişman, kuduz vakası yüzünden ilçe merkezi ile söz konusu 3 köydeki 300 kedi ve köpeğin kuduza karşı aşılandığını anlatarak, aşı çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Kuduz köpeğin öldüğünü aktaran Şişman, virüsün yabani hayvanlardan, özellikle de tilkilerden köpeğe bulaştığını tahmin ettiklerini belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de Sevimli köyünün girişine "Burada kuduz hastalığı var" yazılı levha astı.

Sevimli köyünün yakınında bir tilkinin dolaşması da kameralara yansıdı.

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Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay ŞişmanArdahanKuduz Vakası
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