Ardahan'da örtü yangınları

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ve Göle ilçelerinde 2 örtü yangını çıktı.

Kentin Çıldır ilçesi Kurtkale mevkisi ile Göle ilçesine bağlı Yeniköy mevkisinde, henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangını başladı. Geniş alana yayılan yangınlar, rüzgar ve kurumuş otlar sebebiyle kısa sürede büyüdü.

Orman İşletme Şefliği görevlileri, bu yangınlardan, ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşın öncelikle Göle ilçesi Yeniköy mevkisindekine müdahale etti.

Ağaçlık alana sıçramadan söndürülen ve halen soğutma çalışmaları yapılan söz konusu yangında, 3 hektarlık örtü alanı zarar gördü.

Çevresinde yerleşim ve orman alanı bulunmayan Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale mevkisindeki örtü yangınının ise sürdüğü belirtildi.

Yalnızçam Orman İşletme Şefi Ender Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örtü yangınlarına anında müdahale ettiklerini belirterek, "Orman yangınlarının yanı sıra bu tür yangınlara da ihbarlar alınır alınmaz anında müdahale ediyoruz. Ama öncelikle ormana sıçramaması için öncelikle ormanlık alana yakın olan alanlara müdahale ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşın örtü yangınları konusunda duyarlı olmasını isteyen Gök, şu an için orman alanına sıçrama riski olmayan Kurtkale tarafındaki yangına da müdahale edeceklerini sözlerine ekledi.