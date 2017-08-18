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Ardahan'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

- Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

Ardahan'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da iki aile çıkan silahlı kavgada, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Bayramoğlu köyünde yaşayan Bülent Y, Bayram Y, Alaattin A, Turan A. ile Ömer A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

Bu sırada silahla vurulan Alaattin A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Turan A. ve Ömer A. ise Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Bülent Y. ile Bayram Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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