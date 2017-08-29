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Ardahan'da terör örgütü propagandasına 5 tutuklama

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon...

Ardahan'da terör örgütü propagandasına 5 tutuklama

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

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ArdahanTerör OperasyonuTutuklama
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