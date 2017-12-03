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Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 UBZ 53 plakalı yolcu otobüsü, Ardahan çevre yolu kavşağında, Tuncer Şanlı idaresindeki 34 HL 5068...

Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 UBZ 53 plakalı yolcu otobüsü, Ardahan çevre yolu kavşağında, Tuncer Şanlı idaresindeki 34 HL 5068 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Şanlı ile 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şanlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şanlı'nın Ardahan İl Özel İdaresinde görevli olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ArdahanTrafik Kazası
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