Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 UBZ 53 plakalı yolcu otobüsü, Ardahan çevre yolu kavşağında, Tuncer Şanlı idaresindeki 34 HL 5068 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Şanlı ile 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şanlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Şanlı'nın Ardahan İl Özel İdaresinde görevli olduğu öğrenildi.