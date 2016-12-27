Ardahan'da yoğun sis

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkilerken özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kentte özellikle akşam saatlerinde havanın aniden soğumasıyla birlikte oluşan sis, etkisini gösterdi.
Yaşamı olumsuz etkileyen sis, vatandaşların yürümesinde güçlük yaşamasına neden oldu.
Araçların sis yüzünden güçlükle ilerleyebildiği kentte sürücüler sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeye çalıştı.
Vatandaşlardan Emrah Tekin, sisin aniden bastırdığını belirterek, "Yürümekte bile zorlanıyoruz. Araçların farları olmazsa ilerleyemiyoruz. Sis, aniden bastırdı, şaşırdık." dedi.