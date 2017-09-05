Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ante cacic TBMM ekonomi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi

Ardahan'daki orman yangını

- Yangında bir hektarlık alan zarar gördü

Ardahan'daki orman yangını

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da dün başlayan orman yangınında bir hektarlık alanda zarar oluştu.

Merkeze bağlı Ölçek köyü ile Hanak ilçesine bağlı Altaş köyü arasındaki Komlar mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gece boyunca müdahale etti.

Ardahan'ın ilçeleri ile çevre illerden gelen ekiplerin de müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArdahanOrman Yangını
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5