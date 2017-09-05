Ardahan'daki orman yangını

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da dün başlayan orman yangınında bir hektarlık alanda zarar oluştu.

Merkeze bağlı Ölçek köyü ile Hanak ilçesine bağlı Altaş köyü arasındaki Komlar mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gece boyunca müdahale etti.

Ardahan'ın ilçeleri ile çevre illerden gelen ekiplerin de müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.