Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması Ordu Alım
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek

Ardahan'daki Sahara Tüneli'nin projesi hazır

- Vali Bilmez: - "Sahara Tüneli projesi tamamlandı, ihale aşamasına gelindi" - "Ardahan gibi bir ilde, bir değil, birkaç tünel yapımı aynı anda sürüyor. İpek Demiryolu üzerindeki tünel bitti bitecek. Aşık Şenlik Tüneli yarılandı. Ilgar Tüneli'ne giriş oldu"

Ardahan'daki Sahara Tüneli'nin projesi hazır

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Karadeniz'i Ardahan'a bağlayacak Sahara Tüneli'nin projesinin tamamlandığını, ihale aşamasına gelindiğini belirterek, "Ardahan gibi bir ilde, bir değil, birkaç tünel yapımı aynı anda sürüyor. İpek Demiryolu üzerindeki tünel bitti bitecek. Aşık Şenlik Tüneli yarılandı. Ilgar Tüneli'ne giriş oldu." dedi.

Vali Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'ın yatırımlarla gelecekte parlayan bir yıldız konumuna geleceğini belirterek, "Kaç yılda Bolu Tüneli'ni bitirebildik. Bugün Ardahan'da, Ardahan gibi bir ilde, bir değil, birkaç tünel yapımı aynı anda sürüyor. Bunların hepsi önemli ve hepsi dev projeler. Bunlarla ilgili çalışmalar tam hız sürüyor. İpek Demiryolu üzerindeki tünel bitti bitecek. Aşık Şenlik Tüneli yarılandı. Ilgar Tüneli'ne giriş oldu. Sahara Tüneli projesi tamamlandı, ihale aşamasına gelindi." ifadesini kullandı.

Sahara Tüneli'nin 13 kilometre ile Türkiye'deki en uzun tünellerden biri olacağını vurgulayan Bilmez, "4 bin 950 metre uzunluktaki Ilgar Tüneli'ne giriş oldu. Bu üstelik iki tüplü. Sahara yaklaşık 13 kilometre uzunlukla Türkiye'nin en uzun tünellerinden biri olacak. Sahara'da iki tüplü olacak." diye konuştu.

Bilmez, tünellerle, bağlantılı bölünmüş yollarla ilgili çalışmaların da aralıksız sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArdahanSahara Tüneli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5