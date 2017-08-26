Ardahan'daki Sahara Tüneli'nin projesi hazır

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Karadeniz'i Ardahan'a bağlayacak Sahara Tüneli'nin projesinin tamamlandığını, ihale aşamasına gelindiğini belirterek, "Ardahan gibi bir ilde, bir değil, birkaç tünel yapımı aynı anda sürüyor. İpek Demiryolu üzerindeki tünel bitti bitecek. Aşık Şenlik Tüneli yarılandı. Ilgar Tüneli'ne giriş oldu." dedi.

Vali Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'ın yatırımlarla gelecekte parlayan bir yıldız konumuna geleceğini belirterek, "Kaç yılda Bolu Tüneli'ni bitirebildik. Bugün Ardahan'da, Ardahan gibi bir ilde, bir değil, birkaç tünel yapımı aynı anda sürüyor. Bunların hepsi önemli ve hepsi dev projeler. Bunlarla ilgili çalışmalar tam hız sürüyor. İpek Demiryolu üzerindeki tünel bitti bitecek. Aşık Şenlik Tüneli yarılandı. Ilgar Tüneli'ne giriş oldu. Sahara Tüneli projesi tamamlandı, ihale aşamasına gelindi." ifadesini kullandı.

Sahara Tüneli'nin 13 kilometre ile Türkiye'deki en uzun tünellerden biri olacağını vurgulayan Bilmez, "4 bin 950 metre uzunluktaki Ilgar Tüneli'ne giriş oldu. Bu üstelik iki tüplü. Sahara yaklaşık 13 kilometre uzunlukla Türkiye'nin en uzun tünellerinden biri olacak. Sahara'da iki tüplü olacak." diye konuştu.

Bilmez, tünellerle, bağlantılı bölünmüş yollarla ilgili çalışmaların da aralıksız sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.