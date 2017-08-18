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Ardahan'dan 10 bin 220 kurbanlık sevk edildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da son 18 gün içinde 10 bin 220 kurbanlığın başka illere sevki yapıldı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'ın büyükbaş hayvancılıkta önemli yere...

Ardahan'dan 10 bin 220 kurbanlık sevk edildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da son 18 gün içinde 10 bin 220 kurbanlığın başka illere sevki yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'ın büyükbaş hayvancılıkta önemli yere sahip olduğunu belirterek her kurban bayramı dönemi kentte yoğunluk yaşandığını bildirdi.

Ağustos ayı itibariyle son 18 günde toplam 10 bin 220 küçük ve büyükbaş hayvanın kurbanlık olarak başka illere sevk edildiğini aktaran Şişman, şöyle konuştu:

"Özellikle damızlık havyan sevkine, kesimine asla izin vermiyoruz. Vatandaşımıza, kurban kesecek insanımıza sağlıklı hayvana dikkat etmelerini istiyoruz. Bunun küpesi ve aşıları gibi durumlara dikkat etmeleri gerek. Yani kurbanlık kesilecek hayvanın sağlıklı olmasına dikkat edilmeli önerisinde bulunuyoruz."

Sevkiyatların başta İstanbul, Ankara, Bursa, Rize olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarına yapıldığını belirten Şişman, bayrama 5 gün kalaya kadar sevkiyatların süreceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ArdahanKurbanlık
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