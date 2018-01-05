Ardahan'ın Göle ilçesine kayak tesisi

ARDAHAN (AA) - Bölgede kar yağışının ve soğuk havanın en çok yaşandığı yerlerin başında gelen Göle ilçesinde inşa edilen kayak tesisi hizmete girdi.

Göle Çevre Yolu mevkisine yapılan "Göle Kayak Tesisleri" genç sporcuların gösterisiyle kayak sezonuna başladı.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, kayak merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, kış sporlarını ve etkinliklerine yatırım yaptıklarını belirtti.

Spor Toto tarafından 2 milyon lira ile yapımı tamamlanan tesisin bölgeye hayırlar getirmesini temenni eden Bilmez, şunları kaydetti:

"İnşallah kayak sporunda Türkiye'de marka olmuş sporcuların yetişeceği bir tesis olur burası. Bölge insanı bu spora çok yatkın ve meraklı. İnşallah yazımız gibi kışımız da ayrı bir güzel geçer Göle'de. Çünkü Göle'nin beyazlığı da yeşilliği kadar güzeldir. inşallah gençlerimiz sezon boyunca burada eğlenmeye çalışacaklar."

Bilmez, tesisin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.



AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da bölgenin yazın olduğu gibi kışın da farklı güzellikler sunduğuna dikkati çekerek, söz konusu çalışmalarla karın kara dönüşeceğini belirtti.

Kurdelesi kesilerek açılışı yapılan 750 metre uzunluktaki tesiste saatte 600 kişi kayabilecek.

Milletvekili Atalay, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve diğer yetkililerin de kaydığı açılışta renkli görüntüler yaşandı.