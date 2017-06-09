Ardahan'ın turizm hedefi: Kafkasya

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ili olan ve doğal güzelliklerine rağmen turizmden yeterince pay alamayan Ardahan, komşu ülke Gürcistan başta olmak üzere Kafkasya'dan kente düzenlenecek turlarla turizmden gelir elde etmek istiyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında yer alan, 2 sınır kapısı ile Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısı olmasına ve Çıldır Gölü gibi muhteşem doğal ve tarihi güzelliklere sahip olmasına rağmen hiçbir tur operatörü kapsamında bulunmayan Ardahan'da turizmin geliştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Gürcü yetkililer tarafından başlatılan bu çalışmalar çerçevesinde, Gürcistan ile Ardahan arasında karşılıklı turlar düzenlenmesi için girişimlerde bulunuldu.

Gürcülerin de olumlu baktığı bu turlar ile nüfus bakımından Türkiye'nin en küçük ili olan Ardahan, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtıp turizme kazandırarak bu sektörden pay alacak.

Turların diğer Kafkas ülkelerine de yayılmasını amaçlayan turizmciler, Ardahan'ın ve yörenin turizm potansiyeline dikkati çekiyor.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'ın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ancak Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında sıkışmış kör nokta haline dönüştüğünü dile getirdi.

Kör noktanın yapılacak çalışmayla aydınlanacağını, Ardahan'ın hak ettiği noktaya taşınacağını söyleyen Demirci, "Kentin doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması amacıyla Gürcistan ile bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmanın asıl sebebi Ardahan'ın turizm açısından devre dışı bırakılması. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz turlarının hiç biri Ardahan'ı kapsamıyor. Turlar, Doğu Karadeniz'deki Artvin'in Şavşat ilçesi, Doğu Anadolu'da ise Kars'taki Ani Harabeleri'nde bitiyor." dedi.

- Türk ve Gürcü yetkililer, tur düzenlemek için buluştu

Bir ay önce bir araya geldikleri Gürcistan'daki yetkililerle yapılacak çalışmayla önemli sonuçların elde edileceğine vurgu yapan Demirci, Azerbaycan ve Kafkasya potansiyelinin gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Demirci, Gürcistan ile ortaklaşa yapılacak olan turizm destinasyonuyla Ardahan'ın, hem yaz hem de kış turizmini kapsayan bir destinasyona sahip olacağını vurguladı.

Yapılacak ortak hareket eylem planına Gürcüler'in de sıcak baktığını aktaran Demirci, şunları konuştu:

"Ardahan Orta Asya'ya açılan kapıdır. İki sınır kapısına sahip olan Ardahan'daki Aktaş Sınır Kapısı ülkenin üçüncü büyük sınır kapısıdır. Bir ay önce Gürcüler ile yapılan toplantıda alınan kararla, ramazandan sonra saha araştırması yapılacak. Yani turların nasıl ve nereleri gezeceği, göreceği yönünde teknik bir çalışmamız olacak."

- Amaç sınır ötesi turizm

Ardahan'ın turizm açısından kör nokta durumuna düştüğünü anlatan Demirci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizm açısından kör noktaya dönüşen Ardahan'ı açık ve aydınlık nokta haline getirmeye çalışıyoruz. Karşılıklı iş birliğine her iki tarafta açık. Her iki tarafın valileri bu konuda bize rehberlik ediyor. Biz bu çalışmayı Ardahan'ın geleceği adına çok önemsiyoruz. Ticaret odası olarak da bunun önderliğini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ticaret olmadan hiçbir şey olmuyor. İnsanların buradaki umudunu arttırmak gerekli. Eylem planında da Ardahan'ın gelişmesinin dış ticaret, turizm ve hayvancılıkta görüyoruz. Umarım bununla ilgili çalışmalarımız sürekli devam edecektir."

Demirci, söz konusu çalışmanın gelecekte Ardahan'a havaalanı açılmasına da öncü olacağını kaydetti.

- Gürcistan'a kimlikli geçiş önemli bir avantaj

Demirci, Gürcistan ile yapılacak tur paketinin bölgeyi hareketlendireceğini anlatarak, bunda en önemli faktörün kimlik ile Gürcistan'a giriş ve çıkışın olduğuna işaret etti.

Tur paketinin hazırlanmasıyla, pakete özel "Kafkasya Kart" sisteminin de uygulamaya girileceğini aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"Kafkasya Kart sayesinde buraya gelen turist burada aynı kart ile üç gün, iki gün kayacak, aynı şekilde Bakuryani'de kayacak. Hatta belki daha ileri... Eğer başarabilirsek, Azerbaycan'a kadar açmayı da düşünüyoruz. Çünkü Kafkasya burası. Planlarımızı iyi yaparsak Ardahan'ın turizmin merkezi olacağını düşünüyorum. Mutfak ile ilgili bir sıkıntımız yok. Komşu ülke mutfağına çok benziyor. Dil ve din dışında çok farkımız yok. Çok şeyimiz birbirine benziyor. Uzak kalan yakın komşumuza gideceğiz. Ardahan bu konuda çok umutlu. Nasıl ki, diğer bölgeler turizm paketini satıyorsa bizdekiler de satışa çıkacak."