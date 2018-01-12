Ardahanlılar Yusuf Ali için kan verdi

ARDAHAN (AA) - Lösemili 3,5 yaşındaki Yusuf Ali Gökçe için Ardahanlılar kan verdi.

İstanbul'da tedavi görenGökçe için yapılan organizasyon kapsamında uygun donör bulunması için Ardahan Kızılay merkezine akın etti.

Kan Bağışçı Kazanım Uzmanı Yuğşa Karataşlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'da organizasyona yoğun bir katılım gördüklerini ifade etti.

Yusuf Ali için bugün kan toplamayı planladıklarını ancak yoğun katılımdan dolayı kan toplamanın haftaya da devam edeceğini belirten Karataşlıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu organizasyon, kök hücre nakli için uygun done araştırmasının ilk safhası. Burada örnek numune alınacak. Valilik, STK ve Ardahan Kızılayı ile birlikte bu çalışmayı yaptık. Sivili, askeri, polisi öğrencisi, yaşlısı, genciyle yapılan bir organizasyon. İnşallah Yusuf Ali kardeşimiz için numune bulunacaktır. Yusuf Ali için bulunmaması durumunda, alınan bir numune, belki Ayşe, Ahmet, Mehmet isimli bir arkadaşımız için uygun done bulunur."

Gün içinde 300'den fazla ünite kan aldıklarını aktaran Karataşlıoğlu, yoğun talebin kendilerini umutlu kıldığını, bu nedenle pazartesi ve salı günleri de organizasyonu devam ettireceklerini sözlerine ekledi.







