Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

"Ardıç katranı saç derisindeki egzamayı ve sedef hastalığını tedavi eder"

- Aksu Vital Ar-Ge Merkezi Kimya Yüksek Mühendisi Nigar Yıldırım: - "Ardıç katranı saç derisindeki egzamayı ve sedef hastalığını tedavi eder"

banner17

İSTANBUL (AA) - Aksu Vital Ar-Ge Merkezi Kimya Yüksek Mühendisi Nigar Yıldırım, Ardıç katranı bazlı ürünlerin egzama ve sedef hastalığı olan kişilere iyi geldiğini belirterek, "Ardıç katranı saç derisindeki egzamayı ve sedef hastalığını tedavi eder." bilgisini verdi.

Yıldırım yaptığı açıklama ile Ardıç katranının cilt ve derideki faydaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Halk arasında "sedir katranı", "andız katranı" ve "çam katranı" olarak bilinen katranın, ardıç ağacının kök ve dal kısımlarının yakılması ile elde edildiğini ifade eden Yıldırım, Ardıç katranının özellikle saç ve cilt rahatsızlıklarındaki faydaları ile ön plana çıktığını kaydetti.

Ardıç katranının ciltte meydana gelen kızarıklık, egzama ve sedef hastalığı olanlar için önerildiğini aktaran Nigar Yıldırım, şunları sıraladı:

"Ardıç katranı saç derisindeki egzamayı ve sedef hastalığını tedavi eder. Saçta ve saç diplerinde oluşan kızarıklık, kepeklenme ve pul pul dökülmeler için ardıç katranı şampuanı önerilebilir.

Ardıç katranı içeren şampuan derideki uyuz rahatsızlıkları için de kullanılabilmektedir. Bit ve pire gibi zararlılara karşı haşere kovucu özellikte olan ardıç katranı özellikle kullanılabilir. Ardıç katranı ergenlik sivilceleri için antiseptik özelliktedir, sivilceyi kurutarak tedavi eder."



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aksu VitalArdıç KatranıNigar Yıldırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5