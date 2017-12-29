Ardöksan, üretiminin yüzde 80'ini ihraç ediyor

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli'nde döküm sektöründe yılda 10 bin ton üretim yapan Ardöksan, otomotiv, hidrolik, makine parça, pompa, inşaat makineleri gibi birçok farklı sektöre hitap eden üretimini Avrupa ülkelerine pazarlıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 12 yıldır faaliyet gösteren Ardöksan AŞ, hidrolik sanayi, tarım makinesi, otomotiv, pompa sanayi, kompresör, demir yolu, enerji, savunma ve inşaat sanayi sektörlerine endüstriyel malzeme üretiyor.

Yirmisi mühendis 100 personeli ile yılda 10 bin tonluk üretim yapan Ardöksan, üretiminin 8 bin tonunu Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve Amerika'ya ihraç ediyor.

Ardöksan Genel Müdürü Sezer Karalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın kurulduğu ilk günden itibaren ihracat odaklı çalıştığını söyledi.

Firmanın 1975'te babası Sebahattin Karalar tarafından İstanbul'da aile firması olarak kurulduğunu belirten Karalar, makine modelciliği ile başladıkları döküm sektöründe, Kırklareli'ne taşıdıkları fabrikalarında seri üretime geçerek döküm sanayisinin temellerini attıklarını ifade etti.

Döküm sektörünün birçok sanayi koluna hitap ettiğini anlatan Karalar, endüstriyel malzemeleri üreterek yurt içi ve dışında hizmet verdiklerini dile getirdi.

Karalar, Türkiye'nin döküm sektöründe dünyanın öncü ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada farklılaşmak çok önemli. Bu hem yaptığınız mühendislikle hem de teknolojiyi takip etmeniz sayesinde olabiliyor. Birçok farklı firma ve ülke olduğu için orta adetli mühendislik ihtiyacı fazla olan işlerde uzmanlaşmış durumdayız. Mevcutta yüzde 80 ihracat oranıyla çalışıyoruz. Ardöksan üretimine başladığı yıllardan bu yana ihracat yapan bir firma. Bunu kendisine özellikle hedef edinen bir firmadır. Hem ülkemize hem bulunduğumuz sanayiye hem de kendimize bu ihracatın ciddi avantajları ve katkıları olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede bugüne kadar birçok yeniliği hem firmamıza hem de ülkemize kattık."

- "Son 5 senede talaşlı imalat yatırımlarımızı hızlandırdık"

Döküm sektöründe müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını ifade eden Karalar, döküm ve sevkıyatı dışında montaj işlemlerini de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Butik mühendislik hizmetini ön plana alan, bu konuda uzmanlaşan ve müşterilerinin gözünde de bu sektörde sıyrılan bir firma olduklarını belirten Karalar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Son 5 senede talaşlı imalat yatırımlarımızı hızlandırdık. Mevcutta 10 işleme merkezi yüzde 100 ihracat odaklı çalışıyoruz. Günümüzde artık müşteriler üretiminizin sadece işin hamallığını, işçiliğini yapıp sevk etmenizi değil, bunun yerine montajına varana kadar katma değerinizi de ortaya koymanızı istiyor. Bunu yaptığınız takdirde müşterinin gözünde değeriniz artıyor ve sizi daha çok tercih ediyor. Ardöksan olarak bundan sonraki yıllarda da en büyük hedefimiz katma değer ve mühendislik hizmetini daha çok artırarak, teknolojiyi de çok daha yakından takip ederek ihracat kotamızı daha da artırmak, iyi pazarlara hitap edebilmek."