Argela, teknoloji dünyasını İstanbul’da buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, Google’dan Deutsche Telekom’a kadar birçok dünya devinin üst düzey yöneticilerini ve teknik uzmanlarını İstanbul’da buluşturacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, Argela ve ABD Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia, 5G ve Şebeke Dönüşüm Konferansı’nı İstanbul’da düzenliyor. 18 Ekim 2018'de İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan zirveye uluslararası teknoloji şirketleri, telekomünikasyon endüstrisinin birçok öncü şirketinin üst düzey yetkilileri, teknik uzmanları ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden bu alanda çalışan birçok akademisyen katılacak.

Etkinlikte Open Networking Foundation’ın (ONF) İcra Direktörü Dr. Guru Parulkar, Deutsche Telekom’dan Uluslararası Standardizasyon Kıdemli Uzmanı Manuel Paul ve Google Mühendislik Direktörü Jim Wanderer gibi birçok yönetici ve uzman isim konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan “Şirket Deneyimleri: 5G Dönüşümünde Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı panelde Türkiye’deki mobil operatörler de konuşmacı olarak yer alacak.

Konferansta 5G’yi mümkün kılan altyapı ve ağ teknolojilerinin gelişiminde ulaşılan nokta ile 5G şebekelerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi ve işletilmesinde endüstrinin standardizasyon ve açık kaynak alanında sergileyeceği iş birliğinin önemi vurgulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netsia Başkan Yardımcısı Bora Eliaçık, Netsia'nın Argela ile uyum ve sinerji içerisinde, uluslararası alanda özel şirketler, üniversiteler ve bağımsız kuruluşlarla iş birlikleri yaparak sektöre öncülük ettiklerini belirtti.

5G’ye giden yolda, yazılım temelli ağlar ve ağ fonksiyonlarının bulut altyapısında sanallaştırılması alanında Ar-Ge çalışmaları ile Türkiye'yi bu alanda teknoloji geliştiren ülkeler ligine taşıdığını ve endüstri platformlarında başarıyla temsil ettiğini aktaran Eliaçık, "2017 yılında Open Networking Foundation (ONF) ve Açık Ağ Otomasyon Platformu ONAP’a üye olarak teknolojik gelişmelerin mutfağındaki yerimizi aldık. Kısa bir süre önce MWC Americas’ta sergilediğimiz Netsia MAC teknolojimiz büyük bir ilgi gördü. Dünya teknoloji ve telekomünikasyon endüstrisinin en önemli kurum ve şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin katılımı ile 18 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek olan 5G Şebeke Dönüşümü Konferansı’nı İTÜ’nün de değerli iş birliği ve katkılarıyla ülkemizde düzenliyor olmaktan da gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.





