ARGETİ 2018 Proje Pazarı açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisince düzenlenen "ARGETİ 2018 Proje Pazarı"nda, genç mucitlerin birbirinden ilginç projeleri tanıtıldı.

GAÜN Mavera Kongre Sanat Merkezi’nde düzenlenen ARGETİ 2018 Proje Pazarı’na birçok üniversiteden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi projeleriyle katıldı.

Pazarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Target Teknoloji Genel Müdürü Ekrem Tekin ve akademisyenlerle gezen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, mucit öğrencilerden projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Öğrencilere bazı konularda tavsiyelerde de bulunan Rektör Gür, "Bu projelerin önemli bir bölümü ticarileştirilmeye müsait projeler. Üniversite olarak sizlere gerekli desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Gür, ARGETİ Proje Pazarı'nın kurulmasındaki temel amacın öğrencilerin hünerleri ve başarılı projelerinin kamuoyuna sunulması olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu yıl Proje Pazarı’na 183 proje katıldı. Bu projeler seçici jüri tarafından değerlendirildi. Bazı projeleri de ödüllendireceğiz. Beş dönemdir yaptığımız ARGETİ PROJE Pazarı’na olan ilginin her geçen gün daha da artması işin en güzel yanı. İnşallah bundan sonra daha güzel, daha büyük projelerle pazarlarımızı yapacağız. Projelerin marka değerinin oluşmasını ticarileşmesini de istiyoruz. ARGETİ Proje Pazarı’nda çok sayıda ticarileşmeye müsait proje gördüm. Üniversite olarak amacımız Ar-Ge’ye, inovasyona beşiklik, ev sahipliği yapmak ve genç beyinleri buraya hazırlarken de onlara hem ekonomik, hem de mekansal destek vererek kamuoyuna duyurmak."

Bu yıl 5. kez kapılarını açan ARGETİ Proje Pazarı’nda otomatik sulama, mikro denetleyici tabanlı sistemle yüz tanıma sistemleri, zararlı böceklerin doğada mevcut düşmanları kullanılarak mücadelesiyle verimin artırılması, internet üzerinden lamba takibi, uyku apnesinde ölümü önlemek için uyandırma sistemi, orman yangınlarını anında tespit ve küçük çaplı yangınlara müdahaleyi sağlayan "GÖZCÜ" adlı hava aracı, hareket yeteneği kısıtlı insanlar için hareket eden klozet gibi çok sayıda proje sergileniyor.

Pazarda jürinin uygun gördüğü eserler düzenlenen törenle ödüllendirilecek.