Arı kovanlarına ulaşım için teleferik sistemi kurdu

ARTVİN (AA) – BAYRAM SARAYOĞLU – Artvin'in Arhavi ilçesinde arıcılık ile ailesinin geçimini sağlayan Mustafa Gedik, arı kovanlarına ulaşabilmek için kendi imkanlarıyla yaptığı teleferik sitemi ve minyatür asma köprü ile ulaşımını sağlıyor.

İlçeye bağlı Güneşli ve Arılı köylerinde arıcılık yapan Mustafa Gedik (53), arı kovanlarının bulunduğu bölgenin sarp arazi yapısına sahip olmasından dolayı ulaşımı kendi imkanlarıyla kurduğu sistemler sayesinde gerçekleştiriyor.

Arılarını yazın Arılı köyünde kışın ise Güneşli köyünde barındırdığını ifade eden Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arılarını bıraktığı her iki köydeki arazilere araç yolu olmadığını ifade etti.

Arılı ve Güneşli köylerine ulaşmak amacıyla iki teleferik sistemi kurduğunu söyleyen Gedikli, "Birisi 200 metre diğeri 30 metre uzunluğunda iki adet teleferik sistemi kurdum. Ayrıca Arılı köyüne de arı kovanlarına ulaşmak amacıyla yine 30 metre uzunluğunda 50 santimetre genişliğinde minyatür asma köprü yaptım." dedi.

Arhavi-Ortacalar karayolunun karşısında bulunan Güneşli köyünde kışın arılarını kışlattığını belirten Gedik, şöyle devam etti:

"Arıları koyduğum araziye araç yolu olmadığı için mecburiyetten kurduğum teleferik sistemi ile ulaşım sağlıyorum. Arılarımı kışlattığım bölge olan Arılı köyünün yüksek olmasından dolayı çok kar yağıyor ve aynı zamanda yaban hayvanları arı kovanlarıma zarar veriyordu. Çareyi rakımı az olan Güneşli köyündeki bölgede arazime koyarak buldum. İşe de yaradı. Hem arı kovanlarımın sonbahar ve kış bakımlarını burada kolayca yapabiliyorum hem de ulaşımı daha kolay sağlıyorum. Vadi içinde olduğu için hem sıcak oluyor hem de deniz ve yayla rüzgarı vurmadığı için arılarım daha sağlıklı ve verimli oluyor."

Gedik, 8 yıl önce kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği teleferik sistemiyle yük de taşınabildiğini kaydetti.

Teleferik sisteminin altından derenin geçtiğini ve özellikle bahar aylarında yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte debisinin yükseldiğini ifade eden Gedik, "Bahar aylarında derenin debisi çok yükseliyor. Su neredeyse teleferik sistemine değiyor. İşte bu zamanlarda teleferikten geçmek alışık olmama rağmen beni bile korkutuyor. Buradan geçmek yürek ve cesaret ister. Bu sistemi kullanmasak bu bölgede arıcılık yapamayız." diye konuştu.

- Arılı köyüne minyatür asma köprü inşa etti

Arı kovanlarını yaz aylarında yerleştirdiği Arılı köyünde bulunan Şahinkaya Vadisi'ndeki arazisine yol olmadığı için hem teleferik sistemi hem de tahtadan ahşap minyatür asma köprü inşa ettiğini anlatan Gedik, bölgede yoğun bitki örtüsü ve kestane ağaçlarının bulunması dolayısıyla yazın arılarını bu bölgeye getirdiğini söyledi.

Gedik, buraya da ulaşım olmadığı için derenin karşısında patika yoldan yaya olarak arı kovanlarına ulaştığını dile getirerek, "Dereden geçebilmek amacıyla tahtadan asma köprü yaptım. Köprünün girişine kilitli demir kapı koydum. Arı kovanlarına yabancı kimselerin ulaşmasını önlemek, aynı zamanda çoluk çocuğun köprüden dereye düşmesini ve de özellikle yaban hayvanları buradan geçerek arı kovanlarına zarar vermesini önlemek amacıyla bunu yaptım. Sadece ben geçerken kapıyı anahtarla açıp geçiyorum." diye konuştu.

Gedik, arıların bal sağımını yaptığını ve yaklaşık 300 kilo bal aldığını da vurguladı.