Arı Zehri tüm yönleri ile 10 Mart’ta bu panelde konuşulacak

Toplam kovan sayısı ve bal üretimi bakımından dünyada 2. Sırada yer alan Türkiye arıcılığı için yeni bir farkındalık çalışması olarak görülen etkinlikte konuyla ilgili çok önemli isimler görüşlerini paylaşacak.

Arı Zehri katma değeri en yüksek arı ürünleri içinde gösteriliyor. Türkiye’nin arıcıkta yakaladığı büyüklük arı zehri üretimine yansımıyor. Oysa Türkiye, 8 milyon arılı kolonisi ile arı zehri üretimi bakımından dünya lideri olma potansiyeline sahip bulunuyor.

Arı zehri konusunda daha etkin olmak için neler yapılacağının masaya yatırılacağı etkinlik şimdiden sektörde büyük heyecan yarattı. 10 Mart Çarşamba saat 13:30 da başlayacak etkinlikte Tarım Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in arıcılıkla ilgili vereceği mesaj sektörün heyecanını daha da artıyor.

Arı zehrinde üretim standartlarının belirlenmesi, üretilen arı zehrinin pazarlanması ve dış pazardaki gelişmeler, arı zehrinin üretim teknikleri, akademik çalışmalar, arı zehrinin sağlık sektöründe kullanımı, sözleşmeli arıcılıkla arı zehri üretimi, yasal mevzuat gibi başlıkların değerlendirileceği panelde şu isimler konuşmacı olarak yer alacak:

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Sağlık Bakanlığı Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanı Handan Öztunca, BEE’O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, Ege Üniversitesi Prof.Dr.Banu Yücel, Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Ali Timuçin Atayoğlu, BEE’O Propolis Kurucusu Genel Müdür Yardımcısı Taylan Samancı ve Düzce Üniversitesi DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İdris Şahin’in açılış konuşmaları ile başlayacak panelde Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve dünya.com Yazı İşleri Müdürü Çiğdem Yücesoy Subaşı moderatör olarak yer alacak.

Katılan herkese sertifika verilecek etkinliğe aşağıdaki linkten kayıt yaptırılarak izlemek mümkün olacak.

https://zoom.us/webinar/register/WN_iNym-zsgSbC_EYcI9tgiGQ