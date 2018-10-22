Arıcılık Akademisi kadın ve gençlere arıcılığı sevdirecek

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, balın yanı sıra arı sütü, polen, propolis gibi bala göre ekonomik değeri daha yüksek arı ürünleri üretiminin artırılmasına destek olmak amacıyla Arıcılık Akademisi kuruldu.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde Türkiye ve dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunları masaya yatırıldı. Çözüm yollarının tartışıldığı, çam balının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtıldığı Kongre’de Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı, Arıcılık Akademisi'nin amacını kadın ve gençlere anlattı.

Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, AA muhabirine, Balparmak'ın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından aldığı destekle hayata geçirdiği proje ile kırsal kalkınma bölgelerindeki kadın ve gençlerin arıcılığa kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Altıparmak, 38 yıldır Türkiye'de arıcılığın ayaklarının yere basması için çaba sarf eden bir kuruluş olduklarını kaydetti.

Amaçlarının tüketiciye sağlıklı bal sunmak olduğunu belirten Altıparmak, "Türkiye bir bal ülkesi. Dünyadaki endemik bitki türlerinden 8'de 3'ü Anadolu topraklarında. Bu açıdan çok şanslıyız ve kaliteli bal üretebiliyoruz. Yeter ki arıcılarımıza eğitim verelim. Bizim teknik arıcılık eksiğimiz var. Bunun için de biz arıcılık eğitimlerini verimlilik adına artırma çabasındayız." dedi.

Türkiye'de arıcılığın iyi bir durumda olmasına rağmen arıcıların yaşlandığına işaret eden Altıparmak, şöyle devam etti:

"Biz bölgelerin gelişmesi ve ekonomik anlamda güçlenmesi için gençlerimiz ve kadınlarımıza yönelik arıcılık eğitimi projesi hazırladık. Yani yeni kadın ve genç arıcılar yetiştirmek projedeki esas amacımız."

2 yıl sürecek projede arıcılık alanında uzman profesörlerin yer aldığını ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının da projeye destek verdiğini vurgulayan Altıparmak, kadın ve gençlerin ülkede tarımsal üretim ve arıcılığın gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi.

- "Arılar olmazsa hayat olmaz"

Arıların sadece bal yapmadığını, ekolojik dengeyi sağlayan en önemli varlıklar olduğunu aktaran Altıparmak, şunları söyledi:

"Türkiye'deki tarımsal üretim artışının yüzde 75'ini arılar sağlıyor. Arılar olmazsa hayat olmaz, çünkü tozlaşma olmazsa yediğimiz meyve ve sebzeler olmaz. Bu anlamda arılara ve arıları yetiştiren arı üreticilerine de muhtacız. Onların verdiği emekler için ve verimliliği artırmak için biz de verilecek eğitimlerle onlara destek vereceğiz. Arıcılar sadece bal üretmemeli. Arı sütü, polen, propolis gibi bala göre ekonomik değeri daha yüksek olan arı ürünleri var. Biz bu proje ile hem arıcılarımızın gelirlerini yükseltmek hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak hedefindeyiz."

Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Emel Damarlı ise uzman akademisyenlerin eğitmenlik yapacağı Arıcılık Akademisi'nde uzaktan, gezici ve uygulamalı sınıf eğitimi şeklinde koloni yönetimi, arı hastalıkları, arı ürünleri üretimi, arıcılık ekipmanları gibi birçok farklı konuda eğitim verileceğini kaydetti.

Damarlı, uzaktan eğitimler sayesinde, arıcılık konusundaki temel bilgilere her zaman ulaşma imkanı sunulduğunu dile getirdi.

- "Projenin ana hedef kitlesi gençlerimiz ve kadınlarımız"

Gezici eğitim aracı sayesinde köylerinden ayrılamayan, arıcılık hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilere, teorik ve uygulamalı eğitim imkanı da sağlayacaklarını vurgulayan Damarlı, şunları ifade etti:

"Projenin ana hedef kitlesi gençlerimiz ve kadınlarımız. Muğla çam balı bölgesini de pilot bölge olarak seçtik. Muğla’nın Ula bölgesinde yer alan Balparmak yerleşkesinde sabit eğitim sınıfı oluşturduk. Bu sınıfın hemen yanında da bir örnek arılık oluşturduk. Buraya gelen arıcılarımız hem teorik eğitimler alacaklar hem de modern arılıkta koloni yönetimi, ana arı, arısütü, polen, propolis üretimi gibi teknik arıcılık uygulamalarını görecekler. Proje 2020 yılında sona erecek ama bütün hedefimiz pilot bölge olarak seçtiğimiz Muğla'dan çıkıp Türkiye genelinde yaygın hale gelecek büyük bir eğitim ağına dönüştürmek."

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kapsayıcı Politikalar Uzmanı Mehmet Üvez de sosyal olarak daha az ekonomik faaliyetlerden faydalanan gençler, kadınlar, dezavantajlı bölgeler ve dezavantajlı gruplara ekonomik fırsatlar yaratılmasını hedeflediklerini söyledi.

Balparmak'ın bu projeyle ilk etapta Muğla bölgesinin uzak dağlık bölgelerinde, kadınlar ve gençler için istihdam olanağı yaratacağını belirten Üvez, eğitim programının özellikle gençler ve kadınlar için yenilikçi, çevrimiçi araçlar ile uzaktan öğrenmeyi ve sahadaki mobil destek ekipleriyle de yüz yüze etkileşimi sağlayacağını dile getirdi.

























