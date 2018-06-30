Arıcılık enstitüsü yabancı arıcılara okul oldu

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Türkiye'de tek olan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde birçok ülkeden gelen bal üreticilerine arı üretimi ve arıcılık faaliyetlerini geliştirme konularında eğitim veriliyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile hazırlanan proje kapsamında Nijer, Sudan, Burkina Faso, Gine, Gana, Gürcistan, Özbekistan, Yunanistan ve Kamerun'dan gelen 100'ün üzerinde arıcı, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde eğitim aldı.

Kentte 1994 yılında faaliyete başlayan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nün Müdürü Feyzullah Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı arıcılara eğitimlerin uzman ekipler tarafından atölyede uygulamalı ve sınıf ortamında teorik verildiğini söyledi.

Kamerun'dan gelen 9 kişilik heyete eğitim verdikleri belirten Konak, "Yaklaşık iki hafta sürecek program kapsamında arı üretimi, kovan yapımı ve arıcılık faaliyetleri hakkında kendilerini eğitiyoruz ayrıca yabancı misafirlerimize sahada da ana arı ve bal üretimi noktasında uygulamalı eğitimler veriyoruz." dedi.

Konak, 13 uzmanın verdiği eğitimlere katılan arıcıların ülkelerine donanımlı şekilde döndüklerine dikkati çekerek, enstitülerinde eğitim alan arıcıların, kendi ülkelerinde arıcılığın artması ve yaygınlaşmasında büyük rol üstlendiğini ifade etti.

Bundan sonraki süreçte de TİKA aracılığıyla yabancı arıcılara eğitim vermeye devam edeceklerini aktaran Konak, özellikle "Arım, Balım, Peteğim Projesi" kapsamında kurdukları bal analiz ve paketleme tesisinin faaliyete geçmesiyle uluslararası alanda daha etkin rol oynayacaklarına inandıklarını kaydetti.

Konak, eğitimler noktasında kendilerini tercih eden TİKA yetkililerine teşekkür ederek, eğitim verdikleri arıcıların, ülkelerindeki vatandaşlara da bu eğitimleri ulaştırdıklarında mutlu olacaklarını söyledi.

- Yabancı arıcılar eğitimlerden memnun

Kamerun'dan gelen bal üreticilerinden Annir Youbissi, ülkesinin arıcılık alanında çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Kamerun'un teknolojik ve teknik sıkıntılarından dolayı arıcılığın istenildiği gibi gelişmediğini anlatan Youbissi, "Biz de onun için buradayız. Teknolojimizi nasıl geliştiririz ve bu noktaya nasıl ilerleriz diye burada eğitim alıyoruz. Bu noktada bizlerin buraya gelmesini sağlayan Türk hükümetine ve TİKA'ya çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Gaston Kago ise Ordu'daki eğitimde birçok şeyi ilk defa görme ve öğrenme fırsatı yakaladıklarına işaret ederek, "Arıcılık konusunda birçok şeyi hayranlıkla gördük ve öğrendik. Tonlarca balın nasıl üretildiğini ilk defa burada gördük. Bu eğitimlerden son derece memnunuz." ifadesini kullandı.