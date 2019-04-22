ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikasının mesnetsiz açıklamalarını gün yüzüne çıkarmamız kendilerini rahatsız etmiş olacak ki yine gerçeklerle bağdaşmayan söylemlerde bulunmuşlar. Ancak bilsinler ki arife günü yalan söyleyenin bayramda yüzü kara çıkar." ifadelerini kullandı.

Toruntay, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye-İş'in bir süredir sendikalarını hedef aldığını, özellikle 31 Mart seçimlerinin ardından örgütlü oldukları iş yerlerine yönelik baskıda bulunduğunu belirtti.

Belediye-İş'in kendilerine "yandaş" ve "adaletsiz" iftirasında bulunduğunu ifade eden Toruntay, şunları kaydetti:

"Bu sendika şunu iyi bilmeli ve anlamalıdır ki bizler bugüne mücadele ederek ve alın teri akıtarak geldik. Kendileri gibi bir üst elin dokunuşuyla üye sayımızı artırmadan, tek bir yere üye olma zorunluluğu getirilmeden geldik. Şimdi dününü unutanlar, kalkıp bol keseden atıyor ve emekçileri yanına çekmek için yalan vaatlerde bulunuyor. Ancak herkes bilmelidir ki adamak kolay, ödemek güçtür."

- "Bizler sürekli sahada ve üyelerimizin yanındayız"

Toruntay, "genel hizmetler" iş kolunda faaliyet gösteren bu sendikanın "taşımacılık" iş kolunda alın terini akıtan işçileri üye yapmaya çalıştığına dikkati çekerek, "İş yerinin girdiği iş kolunun belirlenmesi başlıklı yönetmelik, 'Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamışsa iş kolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur' demektedir. Böyle bir durum da söz konusu değildir. Çünkü Öz Taşıma-İş Sendikamızın 1 Ocak 2019 ila 31 Aralık 2021 arasında geçerli olan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi bulunmakta." bilgisini paylaştı.

Sendikalarının 2014'ten beri Ankara Büyükşehir Belediyesinde yetkili olduğuna işaret eden Toruntay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler, sürekli sahada ve üyelerimizin yanındayız. Düzenli olarak iş yeri ziyareti yapıyor, her ay temsilciler meclisimizi topluyoruz. Madem bunlar işçinin, emekçinin hakkını, hukukunu, alın terini bu kadar düşünüyorlardı, madem bizden daha iyi sendikacılık yapacaklardı 5 yıldır neredeydiler? Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikasının mesnetsiz açıklamalarını gün yüzüne çıkarmamız kendilerini rahatsız etmiş olacak ki yine gerçeklerle bağdaşmayan söylemlerde bulunmuşlar. Ancak bilsinler ki arife günü yalan söyleyenin bayramda yüzü kara çıkar."