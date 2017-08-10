Arılar sahibinin üzerine oğul verdi

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, ana arıyla kovandan ayrılan oğul, arıcının üzerine kondu.

İlçenin Yankıpınar köyünde arıcılık yapan 56 yaşındaki Yunus Gülderen, kovanları kontrol etmek için üstünde herhangi bir özel kıyafet olmadan evinin bahçesinde çıktı.

Bu sırada ana arıyla kovandan ayrılan oğulun etrafını sardığı Gülderen, olduğu yerde durarak köylülerden yardım istedi.

Gülderen'in bu durumunu görenler, olduğu yerde hareketsizce bekleyen komşularını kurtarmak için bir süre çabaladı. Özel tulumlarını giyen köylüler, oğulu koyabilmek için Gülderen'in yanına önce bir kovan getirdi.

Arıları bu şekilde uzaklaştırmayan köylüler, kafasına bere takıp üstündeki gömleği çıkararak Gülderen'i arılardan kurtarmayı başardı.

Oğul, daha sonra kovana alındı.

Gülderen'in yaşadıkları cep telefonuyla kaydedildi.