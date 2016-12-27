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Arızalanan aracını onarmak isterken beton mikseri çarptı

- Germencik'te otoyolda bozulan aracından inen tır şoförü, beton mikserinin çarpması nedeniyle hayatını kaybetti

Arızalanan aracını onarmak isterken beton mikseri çarptı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, otoyolda arızalanan aracını tamir etmek isteyen tır sürücüsü, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir otoyolunun Aydın istikametinde seyreden Ali Barış (38), kullandığı 07 AZV 22 plakalı tırın arızalanması üzerine aracını yol kenarına park ederek indi.

Barış'a, aracını incelediği sırada aynı yönden gelen Yaşar Esnaf (51) yönetimindeki 35 AG 9570 plakalı beton mikseri çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen Barış'ın cesedi, Aydın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Beton mikserinin sürücüsü Esnaf, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğilmiş tırın etrafında bir şeyler yapıyordu. Aniden yola doğru çıkınca çarptım. Yol da karanlıktı, herhangi bir işaret yoktu." dedi.

Yaşar Esnaf, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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AydınKazaTIR
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