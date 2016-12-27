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Arjantin eski başkanı Fernandez yolsuzluktan suçlu bulundu

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de devlet ihalelerinde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner yolsuzluktan suçlu bulundu.Başkent Buenos Aires'daki mahkemede görülen davada, federal yargıç...

Arjantin eski başkanı Fernandez yolsuzluktan suçlu bulundu

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de devlet ihalelerinde yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner yolsuzluktan suçlu bulundu.

Başkent Buenos Aires'daki mahkemede görülen davada, federal yargıç Julian Ercolini, eski Devlet Başkanı Fernandez de Kirchner ve iki yardımcısı eski Planlama Bakanı Julio de Vido ve Kamu Çalışmalarından Sorumlu Bakan Jose Lopez'i devlet ihalelerine fesat karıştırma ve yolsuzluktan suçlu buldu.

Yargıç Ercolini, Fernandez de Krichner'in 633 milyon dolar değerindeki mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Davada adı geçen iş adamı Lazaro Baez'in de devlet ihalelerinde haksız kazanç elde etmekten suçlu bulunduğu bildirildi.

Eski devlet başkanları Nestor Kirchner ve eşi Cristina Fernandez de Kirchner dönemlerinde önemli kamu ihaleleri alan Baez, 5 milyon doları zimmetine geçirme ve kara para aklamakla suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Geçen yıl yapılan seçimler sonrası 10 Aralık’ta koltuğunu Mauricio Macri’ye devreden Fernandez de Kirchner, Baez’le ilişkileri nedeniyle uzun süredir suçlamalara maruz kalıyordu.

Cristina Fernandez de Kirchner, görevini kötüye kullandığı yönündeki suçlamaları birçok kez reddetmiş ve Devlet Başkanı Macri'yi kendisine politik baskı yapmakla suçlamıştı.


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ArjantinCristina Fernandez De KirchnerYolsuzluk
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