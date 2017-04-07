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Arjantin sessizliğe büründü

ANKARA (AA) - Arjantin'de 24 saatlik genel grev nedeniyle başkent Buenos Aires sessizliğe büründü.BBC'nin haberine göre, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin ekonomi politikalarını ve işten çıkarmaları protesto eden işçiler 24 saatlik genel...

Arjantin sessizliğe büründü

ANKARA (AA) - Arjantin'de 24 saatlik genel grev nedeniyle başkent Buenos Aires sessizliğe büründü.

BBC'nin haberine göre, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin ekonomi politikalarını ve işten çıkarmaları protesto eden işçiler 24 saatlik genel greve gitti.

Sendikalar, greve katılımın yüksek olduğunu belirtirken, göstericilerin yolları kapatmasıyla Buenos Aires'te toplu taşıma seferleri durdu.

Macri'nin başkentte Latin Amerika liderlerinin katıldığı bir ekonomik foruma ev sahipliği yaptığı sırada göstericiler ve polis arasında arbede de yaşandı.

Nüfusunun yaklaşık üçte biri yoksulluk içinde yaşayan Arjantin'de, maaşlarına artış yapılması talebiyle 6 Mart'ta greve giden on binlerce özel okul ve devlet okulu öğretmeni, 23 Mart'ta Buenos Aires'teki Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Macri ise grevin ekimde yapılacak kongre seçimleri öncesinde siyasi nedenlerle düzenlendiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Devlet Başkanı Macri'nin geçen yıl göreve gelmesinin ardından hükümet harcamalarının azaltılması amacıyla binlerce kişi işten çıkartılmıştı. Macri, politikaların ülkenin zor durumdaki ekonomisinin rahatlaması için gerekli olduğunu savunmuştu.



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Anahtar Kelimeler:
ArjantinGenel GrevMauricio Macri
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